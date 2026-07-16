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María Luisa Merelles cumplió 107 años el pasado 15 de julio (nació en 1919). Su capacidad intelectual siempre ha sido impresionante. Le encanta la dieta mediterránea, jugar al solitario en su propio móvil y llamar a sus amigas para hacer planes sociales. Es una amante de los viajes y ha visitado muchos países. Tiene una habilidad especial para enfrentar adversidades.

Ha superado dos guerras mundiales, una guerra civil y varias pandemias. Vive sin miedo a morir y disfruta al máximo de la vida. Su mirada intensa y el color gris azulado de sus ojos reflejan su personalidad y carisma, como señala el doctor Manuel De la Peña, médico de renombre mundial en longevidad y director de la cátedra del corazón y longevidad.

Según De la Peña, la edad es simplemente una barrera mental. Cumplir años no es un obstáculo para curarse, operarse, ni mucho menos para cumplir sueños. Por ejemplo, Servando Palacín, que vivió hasta los 110 años, fue el primero en el mundo en recibir un marcapasos a los 109 años, respaldado por el afamado doctor y escritor. De la Peña también mantiene una estrecha relación de amistad con la familia canaria, que es la más longeva del mundo, los Hernández-Pérez, que están en posesión del récord Guinness de longevidad, quienes afirman que su secreto es consumir productos alimenticios de proximidad, caminar todos los días y vivir con alegría.

El estudio de los supercentenarios comenzó como una obligación para De la Peña, pero continúa gracias a su vocación médica. Disfruta tomando la tensión y frecuencia cardíaca de personas de 110 años o más, valorando su saturación de oxígeno, examinando su corazón y asegurando que su medicación sea adecuada. También investiga su microbiota, los niveles de vitamina D, B12, glucosa y colesterol LDL, y otros biomarcadores.

De la Peña destaca que, en todos ellos, su colesterol LDL es inferior a 70 y su tensión arterial igual o inferior a 120/80. Ninguno fuma ni bebe alcohol ni está sometido a estrés emocional, lo que les permite vivir sin riesgo de un ictus o infarto y, sobre todo, sin riesgo de perder la cabeza por microictus cerebrales asintomáticos. Y en sus visitas a supercentenarios también observa que todos tienen un propósito vital, un gran apoyo familiar y mantienen vivas sus conexiones sociales. Este denominador común está basado en su experiencia clínica con más de 350 casos reales de entrevistas a centenarios y supercentenarios.

El descubrimiento de un grupo de supercentenarios

Es importante señalar que la mayoría de las personas no sabían que existían personas de más de 110 años como Antonia Figueroa y Sor Rosario Soto, de 112 años, que viven invadidas por la fe. Muchos pensaban que estaban solos en sus edades avanzadas, hasta que el doctor llegó y les contó conmovedoras historias de otros longevos que alcanzaron su edad.

De la Peña, doctor cum laude en medicina, menciona que los supercentenarios le han contagiado serenidad, espiritualidad y fe. Por ello, a todos ellos, en su visita, les regala un rosario bendecido en el Vaticano por el cardenal Angelo Acerbi y su libro «Guía para vivir sanos 120 años». Este es su acicate para seguir adelante en la búsqueda activa de más supercentenarios.

Además de Jeanne Calment, quien vivió de forma activa hasta los 122 años, otras personas muy longevas han sido la japonesa Kane Tanaka, que llegó a los 119 años; la americana Sarah Knauss, que vivió hasta los 119; la monja francesa Lucile Randon, que llegó a los 118 y la española María Branyas que vivió con una cabeza inmaculada hasta los 117 años, entre otros.

Entre los hombres más longevos destacan el japonés Jirôemon Kimura, que vivió hasta los 116 años; el venezolano Juan Vicente Pérez Mora, que alcanzó los 114 años; y el extremeño Francisco Núñez Olivera, que falleció a los 113. En la actualidad la persona más longeva del mundo es Ethel Caterham, que cumplirá 117 años el próximo 21 de agosto, y la española Teresa Fernández Casado, que cumplirá 113 años el próximo 29 de julio. El español más longevo es Jesús Redondo con 111 años (nació el 2 de junio de 1915 en Madrid).

Este conocimiento se presenta en la «Guía para vivir sanos 120 años», un bestseller que relata historias reales llenas de ternura a través de entrevistas clínicas impregnadas de un gran humanismo. De hecho, los videos de estos supercentenarios se han vuelto virales en sus redes sociales, alcanzando más de 6 millones de visitas en solo unos días.

El Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social, bajo la dirección del Dr. de la Peña, se ha convertido en un referente mundial en el estudio de la longevidad y la calidad de vida. Con iniciativas que reúnen a premios Nobel, ministros y expertos internacionales, esta institución impulsa proyectos de investigación que integran ciencia, tecnología y humanismo. Humanizar la medicina es uno de los grandes retos de los sistemas de salud, y encontrar médicos con vocación humanista es muy difícil. Por estas razones, entre otras, recibió la Medalla de Oro del Pontificado del Papa León XIV el pasado 7 de junio en la Audiencia Privada que tuvo con Su Santidad.