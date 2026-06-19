Realizada con éxito la primera implantación en España de la prótesis VOIS®

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La parálisis unilateral de cuerda vocal consiste en la inmovilidad de una de las dos cuerdas vocales, causada por daño en el nervio laríngeo recurrente. Se trata de una patología que puede ocasionar alteraciones significativas de la voz, limitaciones en la comunicación, fatiga vocal y problemas de deglución que afectan de forma importante a la calidad de vida de los pacientes.

Las principales causas que pueden provocarla son el daño iatrogénico tras una cirugía cervical, seguido de la patología tumoral y las parálisis idiopáticas.

Por lo que respecta al tratamiento, varía en función del tiempo de evolución: logopedia -simultánea o previa a una laringoplastia-; laringoplastia -que consiste en aumentar de volumen las cuerdas vocales mediante inyecciones de relleno; siendo el último escalón la cirugía -tiroplastia de mediatización-.

Por lo que respecta al tratamiento quirúrgico, el Dr. Manuel Rodríguez Paradinas, especialista en Otorrinolaringología y Laringología del Hospital Quirónsalud Valle del Henares, en Torrejón de Ardoz (Madrid), y miembro del equipo del Dr. Gustavo Eisenberg Plaza ha realizado con éxito la primera implantación en España de la prótesis VOIS®, una innovadora tecnología destinada al tratamiento de la parálisis unilateral de cuerda vocal. Esta cirugía consiste en una tiroplastia de medialización mediante la colocación de la prótesis, diseñada para reposicionar la cuerda vocal paralizada y restaurar un cierre de la glotis más eficaz.

La prótesis ha sido desarrollada por el Dr. Guan-Min Ho, presente durante la intervención, coincidiendo con una estancia formativa y quirúrgica en Madrid, y representa una de las últimas innovaciones en cirugía de la voz gracias a su capacidad de ajuste intraoperatorio y postoperatorio, lo que permite una adaptación personalizada a las necesidades anatómicas y funcionales de cada paciente.

La incorporación de esta tecnología convierte al Hospital Quirónsalud Valle del Henares en uno de los centros pioneros en Europa en la aplicación de este implante y refuerza su apuesta por la innovación y el desarrollo de tratamientos avanzados para las patologías de la voz.