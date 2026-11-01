La psicología revela que las personas que se quedan en silencio en reuniones de oficina no es porque no tengan ideas: más bien temen ser juzgadas por los demás

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En una reunión de trabajo hay muchas personas y tipos de roles. Están los que dirigen, los que siempre puntualizan alguna cuestión o matizan respuestas y los que simplemente escuchan. Muchas veces quedarse callado no es más que absorber la información que se de y retenerla para realizar mejor su trabajo diario. Pero algunas personas se quedan en silencio en reuniones de oficina porque no quieren ser juzgados.

El principal miedo es no saber qué decir, o pensar que todo lo que se dice no aporta, está mal o simplemente nadie hará caso. Recordemos que en las reuniones de oficina hay variedad de roles y cada uno sabe qué debe hacer y decir en cada caso. Diversas investigaciones han estudiado este fenómeno para saber, desde la psicología, porque hay quienes no dicen nada en este tipo de reuniones.

Cómo son las personas que se quedan en silencio en reuniones de oficina

Un estudio de 2024: «Too depressed and anxious to speak up: The relationships between weekly fluctuations in mental health and silence at work» (Demasiado deprimido y ansioso para hablar: Las relaciones entre las fluctuaciones semanales de la salud mental y el silencio en el trabajo), publicado en la revista científica Journal of Occupational Health Psychology, fue elaborado por los investigadores Kyle M. Brykman, Anika Cloutier, Erica L. Carleton y Daniel Samosh dio importantes conclusiones sobre este tema.

La investigación se basó en el hecho de que algunas personas se queden en silencio en aquellas reuniones de oficina es digno de estudio porque incluso los empleados más comunicativos pueden optar por guardar silencio en determinadas situaciones. No obstante, dada la escasa atención empírica prestada a las fluctuaciones del silencio a nivel intraindividual, hay preguntas importantes sobre sus antecedentes etiológicos.

En este trabajo, sus investigadores unieron estudios sobre el silencio y la salud mental para analizar cómo las variaciones en las experiencias de depresión y ansiedad de los empleados se relacionan con fluctuaciones en su tendencia a guardar silencio, a través de distintas motivaciones para hacerlo.

En concreto, plantearon que es probable que los empleados opten por el silencio durante episodios de depresión, debido a que la sintomatología depresiva altera la percepción, haciendo que expresar su opinión parezca inútil (es decir, una motivación basada en la ineficacia de alzar la voz).

Así dedujeron que es probable que los empleados opten por el silencio cuando experimentan episodios de ansiedad, ya que la sintomatología ansiosa altera la percepción, haciendo que expresar opiniones se perciba como algo peligroso (es decir, un motivo de silencio defensivo). Los investigadores creen el respaldo a la expresión de opiniones atenúa estas relaciones al interrumpir la relación entre los motivos para guardar silencio y las conductas resultantes.

Por ello, los empleados que presentan una mayor tendencia al silencio —ya sea por ineficacia percibida o por motivos defensivos— tienen menos probabilidades de permanecer en silencio durante las semanas en las que perciben un mayor respaldo a la expresión de sus opiniones. Estas predicciones se ven respaldadas por un estudio basado en una metodología de muestreo de experiencias, realizado con 136 empleados a lo largo de 4 semanas. Los investigadores asociaron cómo estos resultados aportan mayor claridad teórica sobre las relaciones entre la salud mental y el silencio, y de esta forma ofrecen perspectivas sobre cómo las organizaciones pueden contrarrestar las variaciones intrapersonales en la tendencia a guardar silencio.

La depresión genera un silencio ineficaz

Otras de las conclusiones sobre porqué algunas personas que se quedan en silencio en reuniones de oficina son que los síntomas depresivos distorsionan la percepción del empleado, haciéndole creer que expresar sus ideas o quejas es inútil y que a nadie le importará lo que tenga que decir.

El comportamiento es fluctuante

Incluso los trabajadores que suelen ser muy participativos y expresivos tienden a recluirse en el silencio durante las semanas en que su salud mental decae, así que es algo general que puede afectar a muchas personas.

Cuando sienten el respaldo de la dirección

En general, los investigadores concluyeron que cuando los líderes validan, apoyan y toman en cuenta activamente las respuestas e ideas del equipo, se rompe este círculo vicioso. Los trabajadores valoran sentirse escuchados y esto reduce el miedo a hablar en las reuniones de oficina, contrarrestando la tendencia a callar incluso en momentos de alta ansiedad o depresión.

Los tabúes de la salud mental

Aunque cada vez se habla más del tema, un estudio sobre este tema, realizado por Sondea para Amazon, destaca que casi la mitad de los trabajadores en España, un 45% no se siente seguro hablando sobre salud mental en el entorno laboral.