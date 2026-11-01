Baro Lucas confiesa a COOL cómo fue crear los vestidos de novia de Andrea Duro: «Cuando la veía vestida de novia, gritaba de la emoción»

Andrea Duro ha celebrado su boda rodeada de familiares, amigos y numerosos rostros conocidos. Después de una ceremonia civil e íntima, la actriz ha reunido a sus seres queridos para festejar por todo lo alto su enlace con Guillermo Sánchez. Una jornada muy especial en la que la moda también ha tenido un papel protagonista. Para la ocasión, la intérprete ha confiado en el diseñador tordesillano Baro Lucas, que ha creado dos vestidos nupciales a medida. Desde COOL hemos hablado con él para conocer cómo nació este proyecto y todos los detalles de unas creaciones pensadas especialmente para la novia.

Entre los invitados que no han querido perderse la celebración se encontraban Angy Fernández, Ana Milán y José Lamuño, además de otros compañeros de profesión. La propia Andrea Duro se acercó a atender a los medios de comunicación que aguardaban a las puertas de la finca. Y, en cuanto a su elección estilística, la actriz apostó por dos diseños muy diferentes, pero unidos por una misma mirada creativa.

La historia comenzó hace aproximadamente un año, cuando Andrea se puso en contacto con el diseñador para compartir con él cómo imaginaba sus vestidos de novia. «Todo comenzó cuando Andrea me lo comentó por teléfono, hace un año ya. Después vino a nuestro atelier de Albacete. Allí estuvimos hablando tranquilamente sobre lo que le apetecía, las ideas que tenía y cómo imaginaba sus vestidos de novia. A partir de esa primera conversación empezamos a dar forma a los diseños», explica Baro Lucas. El proceso continuó con las pruebas y el trabajo artesanal en el atelier. «La primera prueba la hicimos sobre una toile, para definir la silueta y estudiar las proporciones. Las siguientes ya fueron directamente sobre el vestido definitivo, trabajando cada detalle hasta conseguir el ajuste perfecto», añade.

El primero de los vestidos apuesta por una silueta columna confeccionada en doble crepé. La cola, concebida como una sobrefalda, aporta movimiento y majestuosidad al conjunto, mientras que el escote asimétrico, de líneas ondulantes, encuentra su continuidad en una espalda también asimétrica. Una delicada botonadura nupcial con presillas recorre la parte posterior hasta el escote. Las mangas largas, extendidas hasta las manos y rematadas con botones en los puños, completan una propuesta de elegancia depurada. El contrapunto llega con una lazada de terciopelo de algodón negro en la espalda, un guiño al primer diseño que Baro Lucas creó para Andrea con motivo de los Premios Academia de la Moda Española de 2025.

El segundo vestido cambia por completo de registro. En esta ocasión, el diseñador juega con los volúmenes a través de una silueta midi en la que el cuerpo abullonado de tafetán contrasta con una falda recta de crepé. La abertura lateral aporta ligereza al movimiento, mientras que la espalda descubierta queda enmarcada por una gran lazada de carácter escultórico y romántico. Una creación más desenfadada que ofrece una lectura diferente de la moda nupcial.

Más allá de los tejidos y las siluetas, el diseñador destaca la complicidad que ha marcado todo el proceso. «Ha sido maravilloso, porque la quiero y la admiro muchísimo, pero es que además trabajar con ella es facilísimo. Ha disfrutado de todo el proceso, ha sido una novia increíblemente tranquila y siempre ha tenido muy claro lo que quería», confiesa. También subraya la confianza que la actriz depositó en su equipo: «No es nada indecisa y, además, ha confiado plenamente en nosotros. Para un diseñador, esa combinación es un auténtico regalo. Todo ha fluido de una manera muy natural y hemos disfrutado muchísimo juntos».

Una experiencia que ha dejado momentos difíciles de olvidar. Al preguntarle por alguna anécdota especial durante la creación de los vestidos, Baro Lucas recuerda especialmente la emoción de las pruebas. «Me cuesta elegir un momento concreto porque, al final, hemos sido dos amigos recorriendo juntos un camino precioso, con muchísima ilusión por vestirla en un día tan importante para ella y Guillermo. Yo estaba tan emocionado con cada prueba que, cada vez que la veía vestida de novia, no podía evitar gritar de la emoción. Creo que el primer día casi mato a todos de un susto. ¡No me pude contener!», relata.

Así, entre complicidad, artesanía y dos diseños concebidos para una ocasión irrepetible, Andrea Duro ha convertido su boda en una nueva muestra de estilo. Una elección en la que Baro Lucas ha sabido trasladar la personalidad de la actriz a dos vestidos diferentes, unidos por el cuidado de los detalles y el trabajo a medida.