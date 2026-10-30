Andrea Duro enseña su atípico vestido de novia: un dos piezas con el que huye del blanco

Andrea Duro ha sorprendido a sus más de 700.000 seguidores de Instagram al anunciar, de manera completamente inesperada, que se ha dado el «sí, quiero» con Guillermo Sánchez, un profesional del sector audiovisual con el que mantiene una discreta relación desde hace dos años. Fue en octubre de 2025 cuando la actriz hizo público su compromiso, aunque lo cierto es que, desde entonces, había mantenido la más absoluta discreción con el enlace, incluida la fecha que había elegido para pasar por el altar. Sin embargo, en medio de la conmoción por la que atraviesa España por el trágico accidente ferroviario ocurrido en Toledo, la intérprete ha recurrido a sus redes sociales para compartir varias fotografías con las que ha desvelado que este jueves, 29 de octubre, celebró su boda civil en Madrid.

«Un poco de luz entre tanta oscuridad. Hoy ha sido mi boda civil», escribía junto a una imagen en blanco y negro en la que aparecen sus manos entrelazadas con el que ya es su marido. Horas más tarde, la protagonista de Física o química ha querido romper con su habitual discreción y ha publicado varias fotografías en las que muestra el vestido de novia que lució para esta especial jornada, el cual no sigue para nada las características tradicionales.

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Tal y como se puede ver en el carrusel, Andrea ha optado por un sofisticado conjunto de dos piezas en color marfil. Estaba compuesto por una blazer entallada de corte estructurado con solapas clásicas, botonadura frontal y bolsillos con solapa. Aunque sin duda, el detalle protagonista de la pieza era la flor tridimensional que adornaba uno de sus hombros, confeccionada con el mismo tejido y tonalidad del outfit. Por otro lado, la blazer la combinaba con una falda larga de silueta recta que se ajustaba suavemente a la figura y que terminaba con una delicada franja de tejido semitransparente en el bajo.

Como complementos, eligió unas sandalias de tacón de color azul pastel que rompían discretamente con la uniformidad cromática y un pequeño ramo de flores rojas que aportaba un llamativo contraste. En cuanto al peinado, lució un recogido bajo con flequillo acorde con un maquillaje luminoso y unos labios rojizos.

La firma que está detrás de este vestido inusual es JCPajares y su fundador, Juan Carlos Pajares, ha desvelado el motivo por el que Andrea escogió este tipo de vestido. «Quería algo clásico, pero a la vez moderno. Tenía claro que no quería llevar un color de novia, por así decirlo. Por eso, su conjunto huye del blanco más puro para decantarse por el champán», ha contado a la revista del saludo. Además, el diseñador añadía que la falda es una reinterpretación de aquella que presentó durante la última edición de Mercedes- Benz Fashion Week Madrid.