Andrea Duro y Guillermo Sánchez adelantan su ‘sí, quiero’ y sorprenden con una boda civil inesperada

Andrea Duro y Guillermo Sánchez ya son marido y mujer. La actriz ha sorprendido este jueves 29 de octubre al anunciar que ha celebrado su boda civil en Madrid, apenas 48 horas antes de la fecha prevista para su gran celebración. «Un poco de luz entre tanta oscuridad. Hoy ha sido mi boda civil», ha escrito en sus stories de Instagram junto a una fotografía en la que muestra las alianzas de ambos, en una semana marcada por la conmoción tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo). Una noticia inesperada con la que la protagonista de Física o química ha compartido un momento muy especial de su vida personal.

La ceremonia se ha celebrado en la más estricta intimidad y supone el primer paso de un fin de semana muy especial para la pareja. Andrea Duro y Guillermo Sánchez celebrarán su boda este sábado 31 de octubre en Aranjuez, rodeados de sus familiares y amigos. Para la ocasión han elegido la Finca La Montaña, una propiedad histórica con más de 20.000 metros cuadrados de terreno y unos impresionantes jardines. El recinto, que alberga un palacete del siglo XVIII, también tiene un vínculo especial con la actriz, ya que fue uno de los escenarios de Física o química: el reencuentro.

Uno de los detalles que más expectación ha generado es el vestido de novia de Andrea Duro. Para su boda civil, la intérprete ha confiado en el diseñador español JCPajares, aunque todavía no ha mostrado públicamente el estilismo. Para la celebración del sábado, en cambio, lucirá un diseño de Baro Lucas, creador y amigo personal que ha vestido a la actriz en otras ocasiones especiales. Los detalles de esta segunda pieza permanecen bajo reserva, protegidos por la exclusiva de una revista.

La actriz anunció su compromiso matrimonial en octubre de 2025 durante un viaje a Granada. «En Granada siempre pasan cosas bonitas», escribió entonces junto a una imagen en la que enseñaba su anillo. Ahora, justo un año después, la pareja ha formalizado su relación y se prepara para celebrar su enlace.

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Una historia de amor que comenzó en un rodaje

La historia de Andrea Duro y Guillermo Sánchez comenzó en el entorno audiovisual. La actriz conoció a su ahora marido durante el rodaje de Velvet Colección, cuando él trabajaba como auxiliar de cámara. Aunque ella se fijó en él, sus caminos se separaron y no fue hasta años después cuando volvieron a coincidir. «Hace nueve años, rodando Velvet Colección, me fijé en un chico que trabajaba como auxiliar de cámara. Yo le lanzaba alguna mirada insinuante, nunca reaccionó y nunca me hizo caso», recordó la intérprete al relatar cómo surgió aquel primer encuentro. Sin embargo, la vida terminó reuniéndolos de nuevo y su historia acabó convirtiéndose en una relación sentimental que ambos han mantenido lejos de los focos.

Ahora, Andrea Duro y Guillermo Sánchez comienzan una nueva etapa como matrimonio, después de dos años de relación discreta. Su boda civil ha sido la primera sorpresa de un fin de semana en el que la actriz volverá a vestirse de novia para celebrar su unión con sus seres queridos en Aranjuez.