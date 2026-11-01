Así es el Real Racing Club de Santander: cuándo se fundó, en qué estadio juega, palmarés…

El Real Racing Club de Santander ha retornado a Primera División esta temporada después de 14 años de ausencia. Desde su descenso en el curso 2011/12, el conjunto santanderino ha sufrido un largo ‘exilio’ lejos de la primera categoría del fútbol español. Una travesía que le ha llevado a militar seis campañas en la extinta Segunda División B y una en Primera RFEF. Su campeonato en la pasada Liga Hypermotion devolvió a uno de los históricos del fútbol español a Primera.

En su temporada de regreso, el Racing busca mantener la categoría con una base de futbolistas que han crecido en el club las últimas temporadas y bajo la dirección del técnico José Alberto López, que inició su quinta temporada al frente del equipo. A la plantilla conformada por nombres como Íñigo Vicente, Jorge Salinas o Andrés Martín, entre otros, se han sumado refuerzos de lujo como Sergio Canales, Iván Martín o el delantero Yassir Zabiri; una de las grandes sensaciones de la Liga esta campaña.

Cuándo se fundó el Racing

El Real Racing Club de Santander nació en 1913, lo que le sitúa como el segundo club más longevo del fútbol cántabro. La condición de ‘decano’ de Cantabria la ostenta la Real Sociedad Gimnástica de Torrelavega, fundada en 1907. Pese a ello, el club racinguista es el más representativo de la región y el único que ha militado en la máxima categoría del fútbol español. Además, el Racing fue uno de los 10 equipos que disputaron la primera edición de la liga española en la temporada 1928/29.

Cuál es el estadio del Racing

El Racing disputa sus partidos como local en los Campos de Sport El Sardinero, conocido popularmente como El Sardinero. El recinto cuenta con capacidad para 22.514 espectadores y está situado junto a las conocidas playas de El Sardinero, en la localidad de Santander. Tras el derribo de la instalación original en 1988, el Racing pasó a jugar en su actual estadio, construido en terrenos contiguos, el 20 de agosto del mismo año.

Qué títulos tiene el Racing

El Real Racing Club de Santander no cuenta con títulos oficiales en su palmarés durante sus 113 años de historia. En la temporada 1930/31, alcanzó el subcampeonato liguero, mientras que en Copa del Rey su tope fueron las semifinales de las ediciones 2007/08 y 2009/10. A nivel nacional, ha disputado 45 campañas en la máxima categoría y se sitúa en decimosexta posición en la clasificación histórica.

También se ha proclamado campeón de Segunda División en tres ocasiones, coronando por última vez la pasada temporada. Además, ha disputado dos competiciones europeas: la extinta Copa Intertoto (2003) y la Copa de la UEFA (actual Europa League) en la 2008/09.

Cuántos socios tiene el Racing de Santander

Entre el repunte de algunos equipos históricos en sus travesías por Primer RFEF y Segunda División en los últimos años, el Racing es uno de los que ha experimentado un mayor crecimiento a nivel social. El club racinguista cuenta con 18.500 abonados, una cifra tope por la capacidad de su estadio; situada en los 22.514 espectadores. Por este motivo, las oficinas del Racing colgaron el cartel de ‘no hay billetes’ durante su campaña de abonados, aunque cuentan con 4.000 aficionados más con carnet de simpatizante.

Quién es el dueño del Racing

En la actualidad, los propietarios mayoritarios del Real Racing Club de Santander son Sebastián Ceria y Manuel Higuera. El empresario argentino y el ex futbolista cántabro son dueños del 75% de las acciones del club cántabro tras la operación de compra del paquete accionarial perteneciente al grupo PITMA. El 25% restante está repartido entre más de 12.000 pequeños accionistas entre los que se encuentran abonados, aficionados y peñistas del club.

Cómo es la camiseta del Racing

Blanco, verde y negro son los colores más representativos del Real Racing Club de Santander. Así se muestra en su escudo y se traslada a sus camisetas de juego. La primera equipación de su regreso a Primera cuenta con un diseño clásico en la historia del club, con el blanco como color predominante y el verde y negro presentes en hombros, cuello y mangas. En la equipación visitante predomina el negro, con pequeños detalles verdes; mientras que la tercera es completamente verde.