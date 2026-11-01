Sara Carbonero recupera una prenda clásica del armario de nuestros abuelos: la tendencia setentera que combinan con todo este otoño

Con la llegada del otoño, los días comienzan a ser más frescos y las prendas de abrigo recuperan su protagonismo en el armario. Esta temporada es el momento ideal para renovar los básicos y sumar nuevas tendencias que permitan crear looks cómodos, versátiles y con mucho estilo. Entre las propuestas que vuelven a conquistar el mundo de la moda, la tendencia setentera que combina con todo y que Sara Carbonero ha recuperado.

Hablamos de los pantalones de pana, una prenda clásica que regresa con fuerza y se adapta a diferentes estilos. Esta prenda demuestra que los clásicos nunca pasan de moda. Aunque tradicionalmente se asociaban con looks informales o de inspiración vintage, hoy se reinventan a través de nuevos cortes, colores y siluetas que permiten incorporarlos a estilismos modernos y sofisticados. Charlie B Collection explica que la pana moderna es más suave, elástica y tiene un mejor corte que antes. Los diseñadores han modernizado el material con mejores ajustes, menor peso y siluetas que no parecen disfraces. Desde los modelos de corte recto hasta las versiones wide leg, acampanadas o de tiro alto, existe una alternativa para cada gusto y ocasión.

La tendencia setentera que crece y debes adoptar

Además, su tejido aporta textura y personalidad a cualquier conjunto, convirtiéndose en un recurso perfecto para jugar con diferentes materiales y capas. Esta temporada, los tonos tierra, el beige, el chocolate, el verde oliva y el burdeos se posicionan entre los favoritos, aunque también hay opciones en colores más llamativos para quienes buscan darle protagonismo a sus outfits.

Las características de los pantalones de pana

Tejido con textura acanalada: su principal distintivo son las líneas verticales en relieve que recorren la tela. Esta textura aporta profundidad visual y hace que cualquier conjunto resulte más interesante.

Calidez y comodidad: la pana es un tejido suave, agradable al tacto y especialmente apropiado para las temperaturas frescas. “La pana con un poco de elasticidad permite mayor libertad de movimiento y es más flexible, sobre todo en pantalones”, asegura Charlie B Collection.

Variedad de cortes y siluetas: se llevan los pantalones rectos, wide leg, palazzo, acampanados, slim y de corte simple. Las opciones de tiro alto también destacan por su capacidad para estilizar la figura.

Paleta de colores otoñales: los tonos marrones, camel, chocolate, beige, tostado, verde oliva, mostaza y burdeos son algunos de los más populares. También se incorporan colores más intensos para crear looks originales.

Inspiración retro: su estética recuerda a las décadas de los años 70 y 90, una influencia que vuelve a aparecer en las tendencias actuales.

Versatilidad: pueden formar parte de conjuntos casuales, outfits de oficina o propuestas más elegantes, dependiendo de las prendas y los accesorios elegidos.

Combinación de texturas: quedan muy bien con tejidos como lana, algodón, denim, cuero, punto y satén, lo que permite crear conjuntos equilibrados y con personalidad.

Ideas de looks para combinar los pantalones de pana

Look casual para el día a día

Combinar unos pantalones de pana rectos en color beige o camel con una camiseta básica blanca.

Añadir un cárdigan de punto o un jersey oversize para conseguir un conjunto cómodo.

Completar con zapatillas deportivas blancas o zapatillas urbanas.

Incorporar una bandolera y unas gafas de sol como accesorios.

Look para la oficina

Elegir unos pantalones de pana de tiro alto y corte recto en tonos chocolate, negro o burdeos.

Combinarlos con una camisa blanca, una blusa satinada o un jersey fino.

Sumar un blazer estructurado para conseguir una imagen más sofisticada.

Completar con mocasines, zapatos de tacón bajo o botines de cuero.

Añadir un cinturón fino y un bolso de mano.

Look de inspiración retro

Apostar por unos pantalones de pana acampanados en color tostado o marrón.

Combinarlos con una blusa estampada, una camisa con cuello amplio o un jersey de cuello alto.

Elegir botas con plataforma o botines de tacón.

Incorporar un cinturón con hebilla protagonista y un bolso de estilo vintage.

Look urbano y moderno

Llevar unos pantalones de pana wide leg con una sudadera básica o un top ajustado.

Añadir una chaqueta de cuero o una campera bomber para crear contraste de texturas.

Completar con zapatillas chunky o botines de suela track.

Sumar una mochila, una gorra o accesorios metálicos para reforzar el estilo urbano.

Look para una salida nocturna

Elegir unos pantalones de pana en color negro, chocolate o burdeos.

Combinarlos con un top lencero, una blusa satinada o un body.

Añadir una chaqueta corta o un blazer para completar el conjunto.

Incorporar zapatos de tacón, stilettos o botines elegantes.

Finalizar con un bolso pequeño, pendientes llamativos y un collar delicado.

Look para el fin de semana