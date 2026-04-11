La pérdida de humedad en el entorno empeora los síntomas de depresión

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En el último número de la revista científica The Lancet Planetary Health se publican los resultados de un nuevo estudio que muestra la relación entre los niveles de agua en el ambiente de una región específica y la salud mental de la comunidad que vive en ese entorno. Lo han llevado a cabo expertos de diversas especialidades. La idea es que los niveles de agua, en retroceso, hacen que empeore la calidad del aire, y que aumente el número de episodios de depresión en las personas que viven en el Valle del Lago Salado (Utah, Estados Unidos). El estudio ha contado con fondos de la agencia espacial estadounidense, NASA.

La investigadora estadounidense Maheshwari Neelam ha colaborado con expertos del departamento de psiquiatría de la Universidad de Oxford (Reino Unido) para mostrar cómo una combinación de desviación de los cursos de agua, excesos en el consumo y cambios ambientales acaban reduciendo los niveles del lago y dejando expuesta parte de su fondo.

Las superficies expuestas contienen una partícula denominada PM2.5, que se ha detectado en el centro de varias localidades próximas desde la bajada de los niveles de agua.

Los investigadores han descrito una secuencia de procesos que sería así: el nivel del agua desciende y los sedimentos del fondo quedan expuestos, el polvo que transporta el viento hace que aumente la polución ambiental, y crece la exposición a niveles altos de PM2.5, que se ha asociado a mayor intensidad de la depresión. Este último dato tiene su soporte en información publicada por la agencia del gobierno especializada en abuso de sustancias y salud mental (SAMHSA).

Relación causa-efecto

En este nuevo análisis se aprecia una «sólida» asociación estadística entre la escasez de agua y la depresión, pero no se describe como una relación causa-efecto. Lo que sí se ha podido ver con los nuevos datos es que esa relación depende de las dosis de exposición: cuanto más intensa es la presencia de PM2.5, y cuantos más días seguidos se detecta, mayor es la prevalencia de síntomas de depresión en las comunidades de la región. Este hallazgo coincide con las conclusiones de trabajos previos que muestran que las partículas en suspensión en el aire pueden afectar al funcionamiento del cerebro, activando procesos inflamatorios.

El psiquiatra Kam Bhui, uno de los autores, ha declarado: «La depresión es una enfermedad discapacitante con profundas consecuencias individuales y sociales; ya se ha convertido en una de las principales causas de discapacidad en todo el mundo, y se espera que aumente hasta el año 2030. Nuestros hallazgos muestran que, al desecarse el Gran Lago Salado, se produce un fenómeno que va más allá de lo puramente ambiental, estamos ante un creciente reto para la salud pública».

Este experto considera que hay que hacer frente a esta dimensión de la gestión del agua y su efecto en la salud: «Priorizar el beneficio económico a corto plazo si se desestabiliza el medio ambiente es algo que no es sostenible; proteger el agua es proteger la salud humana».

La investigación de Oxford se ha llevado a cabo teniendo en cuenta décadas de estudios anteriores de disciplinas diferentes sobre hidrología, ciencia atmosférica y psiquiatría, que aquí se combinan para analizar los efectos de la polución en la salud.

Neelam ha explicado que «la relación entre exposición ambiental y depresión es compleja, con factores biológicos, sociales y ambientales que interactúan en el resultado final; esto da idea de la importancia de seguir investigando en este campo para entender mejor su influencia en la salud de las personas».