La Organización Médica Colegial galardona con la Medalla de Oro la trayectoria de Óscar Castro

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El presidente del Consejo General de Dentistas de España, Óscar Castro Reino, ha sido galardonado este sábado con la Medalla de Oro de la Organización Médica Colegial (OMC), un reconocimiento histórico a su infatigable batalla en defensa de los sanitarios y por la seguridad de los pacientes. El estomatólogo ha aprovechado la oportunidad para dejar un mensaje contra la fragmentación que sufre el sector.

El acto, celebrado en Madrid, se ha convertido en una jornada de enorme carga emocional y relevancia institucional en la que han participado personalidades relevantes de la sanidad en España.

Castro Reino ha intervenido durante el acto de premiación para exigir que se frene de inmediato la división entre los diferentes colectivos que sostienen el sistema de salud.

El presidente de los dentistas españoles ha reivindicado su trayectoria con una advertencia tajante que ha resonado con fuerza en todo el auditorio: «A lo largo de mi vida he tenido el privilegio de representar a la odontología española, pero siempre he defendido una convicción: las profesiones sanitarias no podemos caminar por separado cuando compartimos lo más importante, que es la salud y el bienestar de las personas».

El emotivo homenaje también ha servido para repasar los hitos de un mandato implacable al frente del Consejo General. Castro Reino ha liderado batallas históricas contra el fraude de la publicidad engañosa en salud, ha plantado cara a las mafias corporativas exigiendo una regulación estricta de las clínicas dentales y sigue peleando sin descanso por una mayor integración de la salud bucodental en el desbordado sistema público.

La oportunidad ha sido especial, ya que la Medalla de Oro de la organización se otorga de forma exclusiva a aquellas figuras que transforman el progreso de la medicina y la odontología. Castro Reino cuenta con una trayectoria impecable que avala su liderazgo: licenciado en Medicina y Cirugía y especialista en Estomatología por la Universidad de Murcia, presidió durante diecisiete años el Colegio Oficial de su región antes de dar el salto a la escena estatal en 2014.

Desde entonces, ha revalidado la presidencia del Consejo General con respaldos masivos de la profesión y preside la Fundación Dental Española (FDE), el motor de las grandes campañas de prevención y formación continuada en España. Un líder indiscutible que hoy ha vuelto a demostrar que la salud de los españoles no entiende de políticas.