La maniobra de los otorrinos para hacer desaparecer los vértigos de tipo posicional en tiempo récord

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La otorrinolaringología es una de las especialidades que se encarga de la prevención, tratamiento y de enfermedades de oído, nariz, laringe, faringe, cavidad oral, cuello y la base de la cabeza. Los especialistas de esta rama también se encargan de tratar uno de los problemas más comunes a día de hoy: los vértigos. La doctora Ana Pérez Ballesta ha publicado un vídeo en las redes sociales en el que ha explicado la maniobra de los otorrinos para hacer desaparecer los vértigos en cuestión de segundos. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre esta práctica.

«El vértigo se caracteriza por tener una sensación ilusoria de movimiento mientras se está en reposo, que suele percibirse como un balanceo o un giro de todo aquello que rodea al paciente», dicen en la página web oficial de Quirón Salud sobre una dolencia que, «a diferencia de los mareos, se produce por una alteración en el sistema vestibular, que se encuentra en el oído interno y tiene su centro neurológico en el encéfalo».

Por ello, la doctora Ana Pérez Ballesta ha publicado un vídeo en las redes sociales en el que ha desvelado la maniobra para hacer desaparecer el vértigo en cuestión de segundos. «Te voy a enseñar una maniobra que puede hacer que desaparezcan los vértigos», comienza diciendo en un vídeo en el que en la descripción deja claro que una de las causas más presentes del mareo es el vértigo posicional paroxístico benigno y el problema está en el oído interno, donde unos pequeños cristales de calcio llamados otoconias acaban en unos canales donde no deberían estar.

Qué hacer si tienes vértigo

«Imagínate que el lado hacia el que más te mareas es el lado derecho», dice antes de meterse de lleno en la materia y explicarlo todo en unos sencillos pasos. «Primero, siéntate sobre una superficie firme y gira la cabeza unos 45 grados hacia la derecha», dice, y «después, túmbate boca arriba manteniendo la cabeza girada ligeramente hacia el mismo lado y hacia atrás». «Es bastante probable que aquí aparezca el mareo. Aguanta 30 o 60 segundos hasta que el mareo ceda», afirma.

El paso 3 sería este: «Sin levantarte o mover el cuerpo, gira la cabeza 90 grados hacia el lado que no te marea. Aguanta otro minuto y gira también el cuerpo hacia ese lado sin perder el giro de la cabeza. Deberías quedarte mirando hacia el suelo». «Mantén esta posición otro minuto y ve levantándote despacio», dice.

«Puede ser necesario repetir la maniobra varios días y es completamente normal que mientras la haces aparezcan el vértigo y las náuseas», avisa la doctora, que también avisa de que «esta maniobra no sirve para cualquier mareo ni para cualquier tipo de vértigo».

«Primero, hay que confirmar que realmente se trata de un vértigo posicional paroxístico benigno y saber en qué oído y en qué canal está la alteración», dice la otorrino, que también recomienda que ante cualquier dolencia se debe consultar con un especialista.