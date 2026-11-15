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Las malformaciones vasculares superficiales -capilares, venosas, linfáticas y arteriovenosas- son patologías frecuentes que, en forma de bultos, quistes o bolsas rellenos de sangre o linfa, deforman la cara o la lengua o aparecen en las extremidades o el cuerpo. Hasta la aparición de la esclerosis, su tratamiento era la extirpación quirúrgica, mediante cirugía destructiva y no reconstructiva, que no siempre resolvía la patología.

Ahora, gracias a la electroescleroterapia con bleomicina, es posible reducir considerablemente estas malformaciones o eliminarlas. Esta novedosa técnica se está aplicando por primera vez en España en el Hospital Universitario Nuestra Señora del Rosario. Para profundizar en este tema, OKSALUD entrevista al doctor Alfredo Casasco, responsable del servicio de Terapéutica Endovascular y Percutánea y especialista en el uso de esta patología del citado centro sanitario.

PREGUNTA.- ¿Qué es la electroescleroterapia con Bleomicina y en qué casos está indicada?

RESPUESTA.- Es una técnica terapéutica indicada en el tratamiento de las malformaciones vasculares superficiales de cabeza y cuello, y de las extremidades; fundamentalmente malformaciones venosas, linfáticas e incluso de alto flujo. La técnica asocia la inyección dentro de la malformación de un fármaco (la bleomicina) con descargas eléctricas intra malformativas. Estas descargas producen poros en la pared de las células de la malformación, permitiendo de esa manera que la bleomicina penetre dentro de la célula malformada. Una vez dentro de la célula malformativa, la bleomicina produce cambios del ADN celular, produciendo así la muerte celular, con la consiguiente reducción y/o desaparición de la malformación.

P.- ¿De qué manera la electroescleroterapia ayuda a que el fármaco elimine estas malformaciones?

R.- La bleomicina es una sustancia hidrosoluble, o sea que se disuelve en agua. Esta característica le impide, en condiciones normales, atravesar la membrana celular (la pared), pues para que el medicamento pueda pasar al interior de la célula, tendría que ser liposoluble (diluirse en lípidos o grasas). La electroescleroterapia, al crear un campo eléctrico en la zona de la malformación, produce poros o ventanas en la pared de la célula, y esto permite el pasaje del medicamento dentro de la célula, lo cual sería imposible sin la descarga eléctrica. Cuando se logra que el medicamento penetre en la célula malformada, se aumenta muchísimo su efecto esclerosante, lo cual permite utilizar dosis del medicamento muy inferiores a las habituales.

P.- Hasta ahora, muchos de estos casos requerían cirugías agresivas o fármacos con riesgo de toxicidad: ¿qué diferencia va a notar el paciente en cuanto a dolor, cicatrices, efectos secundarios y tiempo de recuperación con este nuevo equipo?

R.- La electroescleroterapia con bleomicina se realiza bajo anestesia general, o sea que el paciente no siente dolor alguno durante el procedimiento. Inmediatamente después, se observa una reacción inflamatoria local, generalmente sin dolor, producida por el efecto del medicamento y de las descargas eléctricas. Esta reacción inflamatoria es el signo de que la terapia ha sido eficaz y está actuando en los tejidos malformados. El paciente quedará ingresado durante 24 horas, con tratamiento antinflamatorio y analgésicos si fuesen necesarios, luego de lo cual se le dará el alta, y se le controlará clínicamente un mes después.

El efecto inflamatorio dura alrededor de dos semanas y después el paciente comenzará a notar la reducción de volumen de la malformación y, sobre todo, la disminución o desaparición de los síntomas iniciales. Hay que tener en cuenta que la bleomicina seguirá actuando dentro de la malformación hasta pasados 6 meses del tratamiento.

Los efectos secundarios observados pueden ser: hiperpigmentación en la zona tratada (quedaría la marca de las agujas de los electrodos), la cual es generalmente reversible pasados tres meses del procedimiento, y en los casos en que esta pigmentación se mantuviese, se podría tratar con láser local.

P.- Mencionan que esta técnica es 700 veces más eficaz que la esclerosis tradicional y que alcanza un 95% de mejoría en casos resistentes: ¿en cuántas sesiones se aprecian los resultados definitivos?

R.- Dependiendo del volumen de la malformación, podría ser necesario realizar más de una sesión terapéutica, pero en la gran mayoría de los casos se obtienen los resultados esperados luego de una única sesión.

P.- Una duda muy frecuente en la calle es la salud vascular cotidiana: ¿este procedimiento tiene aplicación en problemas comunes como las varices o arañas vasculares que aparecen tras el embarazo, o está estrictamente reservado a malformaciones congénitas más complejas?

R.- Esta técnica no está indicada en las varices o arañas vasculares. Solo se aplica en las malformaciones vasculares complejas, las cuales son congénitas y se observan desde el nacimiento. Es por esta razón que muchos de nuestros pacientes son pediátricos.

P.- El Hospital Nuestra Señora del Rosario ha sido el primero en aplicar esta tecnología en España: ¿qué supone este avance para los pacientes que hasta hoy no encontraban alternativa y cuál es el siguiente paso en la implantación de este tratamiento?

R.- La implementación de esta técnica en España es un gran avance en el tratamiento de las malformaciones vasculares complejas, ya que se logran efectos de reducción y/o estabilización de malformaciones que hasta ahora eran intratables.

Hay que tener en cuenta que ciertas malformaciones muy extensas, o con compromiso de la vía aérea o de órganos vitales, pueden necesitar tratamientos multidisciplinarios (cirugías; láser; medicación específica). En el momento actual, nuestro objetivo es el de realizar estudios genéticos de estas malformaciones, para poder orientarnos a terapias génicas específicas para cada tipo de malformación.