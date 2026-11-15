Un joven de 24 años compra un terreno con dos casetas de piedra abandonadas de más de 100 años por 15.000 € y las restaura desde cero para convertirlas en una vivienda para su madre

Un joven compró hace más de un año un terreno con dos casetas de piedra abandonadas de más de 100 años de antigüedad por 15.000 euros. Ahora, se propuso restaurarlas desde cero para convertirlas en la vivienda de su madre, que vive de alquiler.

Emilio está documentando la obra en una serie de vídeos de su canal de YouTube, Vida Inusual. Antes de esta reforma, ya había convertido un contenedor marítimo en su casa en el campo.

¿Por qué compró un joven dos casetas de piedra para su madre?

Hace más de un año, Emilio pagó 15.000 euros por un terreno de más de 20.000 metros cuadrados, donde instaló el contenedor en el que vive. En esa parcela se levantan también las casetas de piedra, en ruinas.

«Ahora voy a reformar estas casetas de piedra para mi madre para que también pueda dejar de pagar el alquiler», explicó Emilio en el primer capítulo de la serie, publicado en junio de 2026.

A gusto en el contenedor, el joven no piensa mudarse por ahora a la casa de piedra. Por eso, decidió reformarla para su madre, así «al menos que tenga una casa».

Por 15.000 euros el joven no solo consiguió las dos casetas, sino que el valor incluye todo el terreno que las rodea.

«Yo esto por 15.000 € no lo compro ni loco», reconoció el joven, que calcula que en un par de años ese será el precio de tan solo «cuatro paredes».

El estado de las casetas de piedra antes de la reforma

Cuando entró por primera vez, las dos casetas estaban llenas de piedras, ramas, palos y tejas caídas. Las casetas no tenían tejado y el suelo era de tierra, con plantas y algún que otro mueble antiguo, según mostró en un capítulo posterior.

Lo primero que se propuso fue unir las dos construcciones. Emilio derribó el muro que las separaba, ya que una sola le resultaba pequeña. En la menor, de unos 3 por 3 metros, planear hacer un baño, con armario y ducha. La principal, de unos 5 por 5 metros, reunirá cocina, habitación y despacho.

Detrás de la casa había además un antiguo horno de piedra. Emilio optó por taparlo por dentro, puesto que no tiene salida de humos. En esa zona planea colocar un armario con el termo y las baterías de las placas solares, según contó en otro capítulo.

¿Cómo restaura un joven sin experiencia las casetas de piedra?

Emilio reconoce que su experiencia en obras es «casi que nula». Aprendió lo básico con vídeos de internet al reformar el contenedor marítimo. Su idea es hacer toda la obra solo, «de principio a fin».

Primero, levantó con ladrillos el hueco de una ventana de 1 por 1 metro y rellenó con piedras el espacio entre el muro nuevo y la pared original. Después, niveló el suelo con hormigón, con agua que acarrea en garrafas desde la piscina del terreno.

Para despejar ese suelo, tuvo que partir a golpes una roca de entre 200 y 300 kilos. Además, el coche no llega hasta las casetas, así que todo el material debe acarrearlo en carretilla.

Las vigas y el tejado de la casa de piedra

Para octubre de 2026, Emilio ya tenía la estructura del tejado. Con los sobrantes de las vigas de hierro de 6 metros cubrió el hueco de la puerta principal. Además, pinta las vigas con pintura antioxidante para evitar el óxido.

Alrededor del techo levantará un zuncho de hormigón con varillas, para que la pared «asiente bien las piedras». Para la cubierta eligió un panel sándwich de un color parecido al de las tejas antiguas, con lana de roca debajo y una base de madera para ocultar las vigas.