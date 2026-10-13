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La salida de Mónica García del Ministerio de Sanidad llega con hasta seis leyes pendientes y sin resolver buena parte de los conflictos abiertos con los profesionales sanitarios. La ministra abandona el cargo en plena disputa con médicos y facultativos, que siguen reclamando un marco de negociación propio y respuestas a reivindicaciones fundamentales sobre sus condiciones laborales. El relevo al frente del departamento no cierra el conflicto: deja sobre la mesa cuestiones que el Gobierno de Pedro Sánchez no ha conseguido resolver durante su mandato.

En este escenario, la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA) y el Sindicato Médico de Euskadi (SME) han establecido sus próximas movilizaciones para mantener activo el conflicto por las reivindicaciones de médicos y facultativos hasta las elecciones del 29 de noviembre. El objetivo es que el Gobierno que resulte de las urnas tenga claro que deberá sentarse a negociar con sus representantes para buscar acuerdos que permitan solucionar el problema actual.

Tras el anuncio del aplazamiento de los paros, las organizaciones insisten en que la responsabilidad recae ahora sobre los partidos políticos, que deberán comprometerse de forma clara sobre cuestiones clave para el colectivo, como el ámbito de negociación y el estatuto propio, la clasificación profesional, la jornada laboral y las guardias o la jubilación. De esta manera, los profesionales sanitarios y los ciudadanos también podrán conocer las intenciones de cada futuro representante político.

Durante las dos próximas semanas, los sindicatos solicitarán formalmente reuniones con todos los partidos políticos para recordarles las reivindicaciones del colectivo y exigirles compromisos concretos que impidan que el conflicto de médicos y facultativos quede relegado durante la campaña electoral. Estos encuentros podrán prolongarse hasta la segunda semana de noviembre, cuando comienza oficialmente la campaña, y en ellos se presentará el Mandato de la Profesión Médica, un documento que recogerá las reivindicaciones irrenunciables del colectivo para el próximo Ejecutivo.

Manifestación en Madrid

Con el inicio de la campaña electoral, el 13 de noviembre, el Comité de Huelga impulsará también distintas movilizaciones para recordar que la sanidad también se vota y que los médicos siguen exigiendo respuestas. La semana culminará con una manifestación unitaria en Madrid el 21 de noviembre, desde el Ministerio de Sanidad hasta el Congreso de los Diputados. A ella acudirán profesionales y representantes sindicales de todo el territorio nacional para visibilizar el descontento del colectivo y poner de nuevo sobre la mesa sus principales reivindicaciones, a falta de ocho días para la cita con las urnas.