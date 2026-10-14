Madrid destina 100 millones a mejorar los salarios sanitarios y los médicos los mejor pagados de las guardias

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La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha un paquete de mejoras retributivas y laborales para reforzar las condiciones de los profesionales de la sanidad pública. La iniciativa moviliza más de 100 millones de euros en diferentes partidas y plazos, con un objetivo destacado: situar a los médicos madrileños entre los mejor remunerados de España por cada hora de guardia trabajada, al tiempo que se mejoran las condiciones de enfermeras y otros colectivos del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS).

La principal novedad es el incremento anunciado para médicos y enfermeras que realizan guardias, noches y festivos, que entrará en vigor el 1 de enero de 2028 y contará con una inversión adicional de 38 millones de euros anuales. Esta medida se suma a los 70 millones previstos para mejorar las retribuciones de más de 60.000 profesionales durante 2026 y 2027.

Según las cifras difundidas por el Ejecutivo regional, un médico pasará de cobrar 424,83 euros por una guardia en día laborable realizada en junio de 2026 a 566,61 euros en 2028, lo que representa un aumento del 33%. En las guardias festivas, la cuantía subirá de 656,64 a 888,48 euros, un incremento del 35%. Son cifras que sitúan la remuneración de estas jornadas en el centro de la estrategia autonómica para reconocer económicamente el esfuerzo de quienes mantienen la asistencia sanitaria fuera del horario ordinario.

Más recursos para reconocer el trabajo de los sanitarios

El plan no se limita a los médicos hospitalarios. El acuerdo retributivo aprobado para 2026 y 2027 beneficia a más de 60.000 trabajadores de hospitales, Atención Primaria, Puntos de Atención Continuada y SUMMA 112. Incluye mejoras en la remuneración de las guardias, las noches y los festivos, además del reconocimiento del sábado como día especial a efectos retributivos desde 2027.

La Comunidad también prevé destinar casi cinco millones de euros anuales, a partir de 2027, a mejorar el pago de las prolongaciones de jornada. Esta medida afecta a profesionales que asumen actividad adicional para garantizar la continuidad asistencial, entre ellos médicos del SUMMA 112, enfermeras, técnicos en cuidados auxiliares de Enfermería y técnicos de emergencias sanitarias.

A estas actuaciones se suma un refuerzo retributivo de casi ocho millones de euros para las emergencias sanitarias en 2027. El objetivo es reconocer las particularidades de un servicio que requiere disponibilidad permanente y capacidad de respuesta inmediata.

El conjunto de las medidas busca hacer más atractivas las condiciones de trabajo en el sistema público madrileño y favorecer la captación y retención de profesionales en un contexto de competencia entre los servicios autonómicos de salud.

Más empleo y avances en la estabilidad de las plantillas

La política de personal constituye otro de los ejes de la estrategia sanitaria regional. Desde 2023, la Comunidad asegura haber creado más de 3.600 nuevas plazas y prevé que más de 34.000 profesionales consoliden su empleo en el SERMAS durante el primer trimestre de 2027.

El Ejecutivo autonómico también destaca la convocatoria de concursos extraordinarios de méritos y ofertas públicas de empleo bienales, junto con avances en permisos, licencias y conciliación. Estas medidas pretenden proporcionar mayor estabilidad a las plantillas y facilitar que los trabajadores puedan desarrollar su carrera profesional en el sistema público.

La consolidación del empleo será uno de los indicadores relevantes para evaluar el alcance de esta política. Su efectividad dependerá de que los procesos se completen en los plazos anunciados y de que las nuevas plazas contribuyan a cubrir las necesidades reales de los centros sanitarios.

El reto de reducir las guardias de 24 horas

Entre las medidas anunciadas figura también el trabajo para que las guardias de 24 horas dejen de ser obligatorias. La Comunidad sostiene que trabaja desde febrero en una transición planificada y viable para avanzar hacia ese objetivo.

El cambio exige reorganizar turnos, disponibilidad de personal y continuidad asistencial, por lo que su aplicación dependerá del diseño del nuevo modelo y de la capacidad de los centros para mantener la atención a los pacientes.

La Consejería plantea así una combinación de incentivos económicos y cambios organizativos: mejorar la remuneración del trabajo en horarios especiales y avanzar hacia condiciones laborales que permitan compatibilizar la actividad profesional con el descanso y la vida personal.

Nuevos órganos de diálogo

El paquete incluye nuevas estructuras de participación y asesoramiento. La Comunidad prevé crear una Mesa de Médicos de Madrid como espacio estable de diálogo y un Comité de Cuidados de la Comunidad de Madrid para asesorar en materias relacionadas con los cuidados sanitarios.

También ha anunciado un Programa de Bienestar Emocional y Salud Mental dirigido a los profesionales del SERMAS, con el propósito de abordar el impacto que la presión asistencial y las exigencias del trabajo sanitario pueden tener sobre su bienestar.

En el ámbito de la representación profesional, el Gobierno regional ha expresado su apoyo a la creación de un Estatuto Médico propio, una posición que mantiene en el debate sobre la regulación de las condiciones de trabajo de los facultativos.