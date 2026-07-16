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La sanidad madrileña continúa acelerando sus tiempos de respuesta. La Comunidad de Madrid ha cerrado el primer semestre de 2026 con una nueva reducción de las listas de espera en cirugía, primeras consultas y pruebas diagnósticas, consolidando una tendencia de mejora en la atención asistencial. Especialmente significativa es la evolución de las pruebas diagnósticas, cuya demora media se ha situado en 51,23 días, el mejor registro del año, un 9,2% menos que a comienzos de 2026 y un 15,9% inferior al de junio del ejercicio anterior.

Así, los últimos datos vuelven a respaldar el buen momento de la sanidad madrileña. Considerada una de las más avanzadas de España y con varios de sus hospitales entre los mejores del mundo, Madrid ha reducido de nuevo las listas de espera en el primer semestre de 2026.

En cuanto a las intervenciones quirúrgicas, la media se sitúa en 48,48 días, frente a los 52,45 registrados en enero, lo que supone un descenso del 7%. Este dato consolida el liderazgo de la sanidad pública madrileña, con una espera muy inferior a la media nacional de 121 días, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad, correspondientes a diciembre de 2025.

En primeras consultas, el tiempo medio de espera también se ha reducido casi un 14,2% durante el primer semestre del año, al pasar de 69,45 días en enero a 59,59 en junio.

Estos resultados, que la Comunidad de Madrid publica mensualmente, son especialmente relevantes al haberse logrado pese a la huelga convocada por los médicos contra el proyecto de Estatuto Marco impulsado por el Ministerio de Sanidad. Este conflicto, de ámbito nacional, ha condicionado la actividad asistencial en la región, con más de 12.200 intervenciones quirúrgicas aplazadas y más de 248.300 consultas suspendidas desde el pasado mes de diciembre.

Los datos evidencian la capacidad del sistema sanitario público madrileño para seguir mejorando su rendimiento incluso en condiciones adversas de actividad. Además, son fruto del uso de la tecnología más avanzada, los mejores profesionales y la gran coordinación de equipos.

Referente en Europa

La sanidad madrileña se mantiene como uno de los grandes referentes asistenciales de España y de Europa gracias a la calidad de sus hospitales, su capacidad de innovación y unos resultados que la sitúan de forma recurrente en los principales rankings internacionales. La clasificación World’s Best Hospitals 2026, elaborada por la revista Newsweek, incluye siete hospitales públicos madrileños entre los 250 mejores del mundo. Además, casi el 60 % de los centros españoles presentes en esta clasificación pertenecen a la Comunidad de Madrid, un reconocimiento basado en la valoración de miles de profesionales sanitarios, indicadores de calidad asistencial, resultados clínicos y satisfacción de los pacientes.

Este liderazgo se refleja también en el ámbito nacional. La Comunidad de Madrid vuelve a encabezar los principales rankings hospitalarios al concentrar seis hospitales públicos entre los diez mejores de España, consolidando un modelo sanitario que combina alta complejidad asistencial, investigación biomédica, docencia universitaria y una creciente capacidad de respuesta. A ello se suma la reciente reducción de las listas de espera quirúrgicas, con una demora media muy inferior a la del conjunto del país, reforzando la posición de Madrid como uno de los sistemas sanitarios más competitivos de Europa tanto por la excelencia de sus profesionales como por la calidad de sus infraestructuras y resultados asistenciales.