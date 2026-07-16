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Cada Mundial de fútbol mueve mucho más que selecciones y aficionados. Millones de personas cruzan fronteras para seguir a sus equipos, llenan hoteles, restaurantes y estadios y convierten a las ciudades anfitrionas en auténticos escaparates internacionales. Pero, además de disfrutar del espectáculo deportivo, los viajeros también se exponen a riesgos sanitarios propios de cualquier evento multitudinario. Uno de ellos ha encendido las alarmas en Estados Unidos, donde las autoridades investigan el mayor brote de ciclosporiasis registrado en los últimos años, una enfermedad parasitaria que puede convertir unas vacaciones soñadas en una estancia marcada por la fiebre, la deshidratación y una diarrea tan intensa que muchos pacientes la describen como «explosiva».

Aunque el riesgo para los turistas sigue siendo bajo si se siguen unas mínimas medidas de higiene alimentaria, los expertos recuerdan que las grandes concentraciones de población incrementan el consumo de alimentos preparados, ensaladas, frutas frescas y bebidas servidas fuera del domicilio, precisamente algunos de los productos que, si están contaminados, pueden actuar como vehículo de transmisión del parásito. Por ello, las autoridades sanitarias estadounidenses han intensificado la vigilancia epidemiológica coincidiendo con la gran afluencia de visitantes internacionales.

¿Qué es la ciclosporiasis?

La ciclosporiasis es una infección intestinal causada por el parásito microscópico Cyclospora cayetanensis, un organismo unicelular que infecta exclusivamente a los seres humanos. Aunque en Europa continúa siendo una enfermedad relativamente poco frecuente, cada año se notifican brotes en distintos países, especialmente durante los meses cálidos y en regiones donde existe un elevado consumo de frutas y verduras frescas importadas.

La infección se produce cuando una persona ingiere alimentos o agua contaminados con el parásito. A diferencia de virus como el norovirus, la Cyclospora no suele transmitirse directamente de una persona a otra, ya que el parásito necesita permanecer varios días en el medio ambiente antes de convertirse en infeccioso. Esto significa que el contagio suele originarse durante la producción, manipulación o lavado de alimentos y no por el contacto con un paciente enfermo.

¿Por qué preocupa este brote en Estados Unidos?

El brote ha despertado una especial preocupación porque coincide con uno de los periodos de mayor movilidad internacional que vive el país. Miles de aficionados llegados de todo el mundo consumen diariamente alimentos en establecimientos de restauración, puestos ambulantes o zonas de ocio próximas a los estadios, lo que obliga a extremar los controles sanitarios para evitar la aparición de nuevos casos.

En brotes anteriores registrados en Estados Unidos, Canadá o Reino Unido, las investigaciones epidemiológicas han relacionado la infección con productos como cilantro fresco, albahaca, mezclas de ensaladas, espinacas, lechugas, frambuesas, moras o guisantes, muchos de ellos importados desde países tropicales. Identificar el alimento responsable suele resultar complicado porque, cuando aparecen los primeros síntomas, la mayoría de los productos ya han sido consumidos o retirados del mercado.

Los síntomas pueden durar semanas

Uno de los aspectos que más preocupa a los médicos es que la enfermedad no siempre se manifiesta de forma inmediata. El periodo de incubación suele oscilar entre dos días y dos semanas, aunque lo más habitual es que los síntomas aparezcan aproximadamente una semana después del contagio.

La manifestación más característica es una diarrea muy abundante, acuosa y persistente que puede repetirse numerosas veces al día. A ella se suman fuertes dolores abdominales, náuseas, pérdida del apetito, gases, distensión abdominal, cansancio extremo y una pérdida de peso que puede ser importante si la enfermedad se prolonga.

Algunos pacientes también presentan fiebre baja, vómitos y una intensa sensación de debilidad. Sin tratamiento, los síntomas pueden persistir durante varias semanas o incluso meses, alternando periodos de aparente mejoría con recaídas que dificultan la recuperación.

¿Quiénes corren más riesgo?

La mayoría de las personas sanas consigue superar la infección sin complicaciones graves, aunque el proceso puede resultar muy incapacitante. Sin embargo, existen grupos especialmente vulnerables, como los niños pequeños, los mayores, las mujeres embarazadas y las personas con enfermedades que debilitan el sistema inmunitario, entre ellas pacientes oncológicos, trasplantados o personas con infección por VIH.

En estos casos, la pérdida continuada de líquidos puede provocar deshidratación severa, alteraciones electrolíticas e incluso requerir ingreso hospitalario para administrar tratamiento intravenoso.

¿Tiene tratamiento?

Sí. A diferencia de muchas gastroenteritis víricas, la ciclosporiasis dispone de un tratamiento específico. El antibiótico de elección es la combinación de trimetoprim y sulfametoxazol, que consigue eliminar el parásito y reducir de forma significativa la duración de los síntomas.

Además del tratamiento farmacológico, resulta esencial mantener una correcta hidratación mediante la ingesta abundante de agua y soluciones de rehidratación oral, especialmente en personas con diarreas intensas.

Cómo reducir el riesgo durante un viaje

Los especialistas insisten en que no existe ningún motivo para cancelar un viaje a Estados Unidos, pero sí recomiendan adoptar medidas preventivas básicas, especialmente cuando se viaja a grandes eventos internacionales.

Entre ellas destacan consumir agua embotellada cuando existan dudas sobre la calidad del suministro, lavar cuidadosamente frutas y verduras antes de ingerirlas, evitar alimentos crudos cuya procedencia sea desconocida, mantener una correcta higiene de manos y prestar especial atención a la manipulación de los alimentos.