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«La inmunología aplicada está permitiendo que pacientes históricamente excluidos tengan hoy una oportunidad real de recibir un órgano». Con estas palabras, la presidenta de la Sociedad Española de Inmunología, la doctora Silvia Sánchez-Ramón, ha puesto en valor el papel clave de los inmunólogos en el acceso al trasplante, especialmente en el caso de los pacientes hipersensibilizados, uno de los colectivos que tradicionalmente ha encontrado mayores barreras.

Según explica, los avances en inmunología del trasplante han supuesto una mejora sin precedentes para estos pacientes, gracias, entre otros factores, a la interpretación experta de los anticuerpos frente a HLA. Este progreso se enmarca en la conmemoración del Día Internacional de la Inmunología, que se celebra cada 29 de abril, y pone de relieve el impacto directo de la investigación en la práctica clínica.

En España, uno de los grandes hitos en este ámbito ha sido la puesta en marcha del Programa de Acceso al Trasplante Renal de Pacientes Hiperinmunizados (PATHI), coordinado por la Organización Nacional de Trasplantes. En sus diez años de funcionamiento, más de 2.500 pacientes han sido incluidos y 1.232 han logrado finalmente acceder a un trasplante renal.

Sin embargo, los inicios del programa evidenciaron las dificultades existentes. «En los tres primeros años del PATHI, solo el 12% de los pacientes con un PRAv del 100% consiguió un trasplante», señala la doctora Esther Mancebo, especialista en Inmunología del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid. Ante esta situación, los equipos comenzaron a desarrollar nuevas estrategias basadas en una caracterización inmunológica más precisa y en la optimización del riesgo.

Este cambio de enfoque permitió revisar de forma individualizada incompatibilidades que hasta entonces se consideraban absolutas, reduciendo restricciones sin comprometer la seguridad y minimizando el riesgo de rechazo. Según destaca Mancebo, se trató de una decisión «claramente disruptiva», apoyada en la confianza de los equipos de trasplante y de los propios pacientes.

Incompatibilidades

A estos avances se sumó en 2023 la incorporación de una nueva terapia enzimática capaz de eliminar anticuerpos en cuestión de horas. Este tratamiento ha abierto la puerta a intervenciones que antes no eran viables, especialmente en casos con incompatibilidades consideradas insalvables.

Todas estas innovaciones han sido integradas en nuevas guías clínicas desarrolladas conjuntamente por inmunólogos y nefrólogos, con el objetivo de garantizar su aplicación homogénea en todo el territorio nacional y seguir ampliando las oportunidades de acceso al trasplante.