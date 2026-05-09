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El Dr. Barberán, jefe de Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario HM Montepríncipe de Madrid, ha recordado que la crisis causada por los contagios de hantavirus en el barco MV Hondius es «un brote, no una epidemia ni mucho menos una pandemia». Estamos ante un patógeno ya conocido que no se transmite por el aire ni vectores como los mosquitos y que, en un entorno de proximidad como es un barco, ha alcanzado una tasa de contagios inferior al 5%.

El especialista ha explicado que los animales que transmiten el virus son roedores de campo, que no están presentes en las ciudades. Ha hecho un llamamiento a la calma «que por otra parte es perfectamente compatible con adoptar medidas de contención, aplicar el seguimiento y control epidemiológico exhaustivo».

En una conversación con OK SALUD, ha contado que el primer brote documentado, durante la guerra de Corea, causó la muerte de 2.000 soldados, pero que desde entonces el episodio más grave, registrado en Argentina, fue el contagio de 34 personas durante una celebración. En aquella ocasión fallecieron 17 pacientes.

No es como el covid

«Algunos medios están transmitiendo un mensaje catastrofista que carece de base científica. Es normal que exista preocupación, pero el riesgo de que esta situación escale hasta el grado de pandemia es muy remoto, casi imposible. El hantavirus causa enfermedad grave, pero no transmisible con la facilidad del SARS-CoV-2», explica.

Aunque en el momento de la entrevista no se sabía, la enfermera de la aerolínea KLM en contacto con uno de los primeros casos ha dado negativo en la prueba de hantavirus. En el momento de valorar ese posible contagio, el experto ha indicado que el contacto estrecho considerado necesario para que se produzca la transmisión entre personas es una distancia no superior a un metro durante al menos 30 minutos. Esas condiciones no se daban en este caso, ya que la pasajera tuvo que abandonar el avión al empeorar su estado de salud. En el actual brote, el espacio (un barco) es reducido. Existen 8 casos identificados de un total de 175 personas. La tasa de contagio está por debajo del 5%.

Por otra parte, el experto ha subrayado que la población de Canarias no corre peligro, ya que las personas que desembarcarán van a estar aisladas en todo momento mientras se trasladan del barco a los aviones que les llevarán a sus respectivos países.

No descarta, eso sí, que se presenten casos en otros lugares del mundo debido a que el periodo de incubación es de aproximadamente dos semanas y hubo pasajeros que desembarcaron en Santa Elena, aunque insiste en que las personas que ahora se están aislando siguen asintomáticas.