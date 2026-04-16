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El cerebro flota dentro del cráneo gracias al líquido cefalorraquídeo (LCR), un fluido que actúa como amortiguador, facilita la nutrición del sistema nervioso y contribuye a eliminar sustancias de desecho. Cuando se pierde este líquido, el cerebro ya no tiene su apoyo líquido y se mueve hacia abajo por la gravedad. Esto causa una tirantez dolorosa en las meninges, los nervios del cráneo y los vasos sanguíneos, lo que puede afectar seriamente la calidad de vida de los pacientes.

«La disminución del volumen y la presión del líquido cefalorraquídeo provoca lo que denominamos hipotensión intracraneal espontánea. A diferencia de las fugas causadas por traumatismos o punciones médicas, en este caso aparece de forma espontánea debido a una debilidad de la duramadre, la capa protectora del sistema nervioso», explica el Dr. Claudio Rodríguez Fernández, neurorradiólogo intervencionista del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid y jefe del Departamento de Neurorradiología del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz.

Un dolor de cabeza que aparece al levantarse

El síntoma más característico de esta enfermedad es un dolor de cabeza que empeora al ponerse de pie y mejora al acostarse, lo que se conoce como cefalea ortostática. «En muchos pacientes el dolor aparece al incorporarse y desaparece al tumbarse. Sin embargo, en algunos casos crónicos, este componente postural puede desaparecer y transformarse en un dolor de cabeza persistente», señala el Dr. Rodríguez. Además del dolor de cabeza, los pacientes pueden presentar otros síntomas como: dificultad para concentrarse, pitidos en los oídos, náuseas, color cervical y alteraciones del equilibrio.

En algunos casos, el dolor no aparece inmediatamente al levantarse, sino que empeora progresivamente a lo largo del día, alcanzando su máxima intensidad por la tarde o la noche debido a la fuga continua de líquido cefalorraquídeo.

Tres causas principales de fuga de líquido cefalorraquídeo

Las fugas de líquido cefalorraquídeo pueden tener distintos orígenes. Entre las causas más frecuentes se encuentran: la perforación de la duramadre por un osteofito vertebral, similar a «un pinchazo en una rueda». También están las debilidades en la raíz nerviosa, que permiten que el líquido se filtre lentamente. Además, están las fístulas de líquido cefalorraquídeo hacia una vena, una conexión anómala que provoca el drenaje del líquido al sistema venoso. «Esta última causa se ha descrito relativamente recientemente y muchas veces es invisible en las resonancias magnéticas convencionales», explica el especialista.

Una enfermedad difícil de diagnosticar

Los pacientes con hipotensión intracraneal espontánea pueden tardar años en recibir un diagnóstico correcto, ya que esta patología puede imitar otras enfermedades neurológicas. «Hasta un 20% de los pacientes con fuga real de líquido cefalorraquídeo presentan resonancias magnéticas normales, lo que complica el diagnóstico», señala el Dr. Rodríguez. Además, esta enfermedad puede confundirse con: migraña, cefalea tensional o la malformación de Chiari tipo I, lo que en algunos casos ha llevado incluso a cirugías craneales innecesarias.

Tratamientos escalonados y mínimamente invasivos

El tratamiento de la hipotensión intracraneal espontánea se realiza de forma escalonada. La primera fase incluye: reposo, hidratación abundante y la administración de cafeína con el objetivo de favorecer el cierre espontáneo de la fuga. Si el problema persiste, se puede realizar un parche hemático epidural, una técnica en la que se inyecta sangre del propio paciente en el espacio epidural de la columna para sellar la fuga. Cuando este tratamiento no es suficiente, se puede aplicar pegamento de fibrina directamente en el punto de la fuga o tratar las fístulas mediante embolización endovascular o cirugía microquirúrgica.

Tecnología photon counting: mayor precisión y menos radiación

El parche hemático epidural se realiza guiado por tomografía computarizada en un entorno estéril. Durante el procedimiento, un especialista extrae sangre del brazo del paciente y el neurorradiólogo intervencionista la inyecta en el espacio epidural utilizando imagen en tiempo real. «La tomografía computarizada photon counting, disponible en el Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, mejora significativamente el éxito de estas intervenciones gracias a su alta resolución», explica el Dr. Rodríguez. Esta tecnología permite: ver estructuras de un milímetro; encontrar con más precisión el lugar exacto de la fuga; poner el parche de fibrina justo en la zona de la vértebra afectada y disminuir la dosis de radiación y contraste, lo cual es muy importante para pacientes que necesitan varios estudios de seguimiento.

Madrid acogerá el primer simposio español sobre hipotensión intracraneal espontánea y dinámica del LCR

Con el objetivo de mejorar el diagnóstico y tratamiento de estas patologías, los días 23 y 24 de abril de 2026 se celebrará en Madrid el International Symposium on Spontaneous Intracranial Hypotension and CSF Dynamics, el primer encuentro científico en España dedicado específicamente a la hipotensión intracraneal espontánea y a los trastornos de la dinámica del líquido cefalorraquídeo.

El evento reunirá en el Hospital Universitario Quirónsalud Madrid a algunos de los principales expertos internacionales en esta enfermedad procedentes de centros como: Duke University, Johns Hopkins University, UCSF, Cedars-Sinai Medical Center y University Hospital Freiburg.

El simposio está organizado por el Hospital Universitario Quirónsalud Madrid y el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, con el apoyo académico de la Cátedra de Neurointervencionismo de la Universidad Autónoma de Madrid y del Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz (IIS-FJD).

Instituto de Trastornos de la Hemodinámica del LCR

El encuentro también servirá para presentar el Instituto de Trastornos de la Hemodinámica del Líquido Cefalorraquídeo, una iniciativa impulsada desde el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz y el Hospital Universitario Quirónsalud Madrid destinada a mejorar la investigación, el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades relacionadas con la dinámica del LCR.

Este instituto busca convertirse en un centro de referencia nacional e internacional para el estudio de patologías como: