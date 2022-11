Fact checked

Aunque se hable menos, los casos de covid siguen ascendiendo por esa reducción de restricciones y una mayor sociabilidad. Hay variantes de ómicron que van a ser las más extensas y las predominantes de ahora en adelante, y lo peor es que se contagian más rápido. Para saber si has pillado el virus, descubre cuáles son los síntomas de las variantes BQ.1 y BQ.1.1 de la covid.

Según Sanidad, estas nuevas cepas que tienen ya poco que ver con la que apareció en su inicio se caracterizan por ser algo más contagiosas, pero en inicio más leves. Pero los casos van subiendo y serán las más destacada en el país de igual forma que lo es en otros.

Mayor número de contagios

Aunque cada variante es distinta, los investigadores ya conocen bien a ómicron y por esto se cree que cada variante acaba siendo más contagiosa pero no por ello es más peligrosa, más bien suele ser más leve.

Ahora bien, es verdad que tanto Sanidad como el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) ya ha anunciado que este subtipo de la variante ómicron será responsable de mayor número de contagios.

Responden que tales linajes superarán el 50% en Europa a finales de noviembre o principios de diciembre, por tanto queda bien poco para ver cómo se expande y crece el número de casos en el país.

Los síntomas de las variantes BQ.1 y BQ.1.1 de la covid

Por esto ahora es más importante que nunca saber si nos hemos contagiado y descubrir sus síntomas, especialmente porque se parece mucho a los resfriados que también pululan en la actualidad, las gripes y muchos otros virus que circulan actualmente.

Los síntomas, realmente, son muy parecidos al de las otras variantes de ómicron, así que no difieren demasiado y quienes han pasado este virus ya sabrán.

Entre lo síntomas están la fiebre, el dolor de cabeza, pero especialmente el dolor de garganta, sentir debilidad y también dolor muscular, aunque puede haber muchos más.

Como es complicado diferenciar este virus del de un resfriado o una gripe, los profesionales aconsejan realizar una prueba para estar más seguro de qué tipo de virus tenemos. Actualmente, están los diversos virus mezclados y las posibilidades de contagiarse de uno u otros pueden multiplicarse.

Los expertos pronuncian que se trata de una subvariante leve pero esto no quiere decir que no haya personas que no vayan al hospital. Los casos más graves siguen afectando a quienes no están vacunados, en personas con defensas bajas, con enfermedades ya anteriores y en personas con edad avanzada.