El Consejo General de Dentistas reclama un endurecimiento de las penas por intrusismo profesional

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El Consejo General de Dentistas de España vuelve a insistir en la urgente necesidad de endurecer las penas por intrusismo profesional y delitos contra la salud pública tras el cierre de dos clínicas dentales en Olesa de Montserrat y Esplugues de Llobregat (Barcelona).

Tal y como han informado varios medios de comunicación, los Mossos d’Esquadra han detenido a cinco personas: cuatro supuestos dentistas que presuntamente ejercían la odontología a pesar de carecer de la titulación oficial necesaria para ello y también al propietario de las dos clínicas dentales, donde se utilizaba material oxidado y productos caducados, lo que ponía en peligro la salud de los pacientes. Según la investigación, los detenidos habrían cometido presuntos delitos de intrusismo profesional, estafa y lesiones. De hecho, hay varias personas afectadas que han denunciado secuelas físicas y también haber pagado tratamientos que no han sido realizados.

A raíz de este caso, el Consejo General de Dentistas recuerda que la odontología es una profesión sanitaria cuyo ejercicio exige una titulación universitaria oficial, la colegiación obligatoria y el cumplimiento de estrictos requisitos legales, técnicos y deontológicos, y la ausencia de cualquiera de estas garantías supone un riesgo inaceptable para la población. En este sentido, su presidente, el Dr. Óscar Castro Reino, vuelve a reclamar “una respuesta legislativa más contundente frente a quienes ejercen ilegalmente una profesión sanitaria, ya que las sanciones actuales resultan insuficientes para disuadir este tipo de delitos”.

Cada caso de intrusismo profesional supone un grave atentado contra la salud, el valor más preciado de una persona. «No estamos hablando únicamente de un fraude económico, también de lesiones que pueden ser irreversibles e incluso poner en peligro la vida de quienes acuden a una consulta creyendo que están siendo atendidos por un profesional cualificado», añade el Dr. Castro.

Asimismo, el Consejo General de Dentistas incide también en la importancia de que los ciudadanos comprueben siempre que el profesional que les atiende está debidamente colegiado y que la clínica cumple con todas las autorizaciones sanitarias exigidas por la normativa vigente.

En relación con este asunto, el Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (COEC) ha informado en su página web sobre cómo consultar la colegiación de un dentista y el registro de una clínica dental, pues ambas verificaciones ofrecen una garantía adicional de seguridad y confianza para los pacientes. Toda la información, pinchando aquí.