El Consejo General de Dentistas y la FDE presentan la plataforma “Boca sana y salud”

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El Consejo General de Dentistas de España y la Fundación Dental Española (FDE), con el patrocinio de Oral-B, han presentado hoy Boca sana y Salud, una innovadora plataforma digital diseñada para acercar la salud bucodental a la ciudadanía mediante contenidos divulgativos, prácticos y avalados científicamente.

La nueva web nace con el objetivo de convertirse en un espacio de referencia para todas aquellas personas que buscan información fiable sobre el cuidado de la salud oral, en un contexto en el que cada vez más ciudadanos recurren a Internet y a las redes sociales para resolver sus dudas relacionadas con la salud.

El acto ha estado presentado por la Dra. María Núñez, vocal del Consejo General de Dentistas, y también han asistido los Dres. Francisco García Lorente, vicepresidente del Consejo General de Dentistas; y Carolina Escudero, presidenta del Colegio de Dentistas de Melilla y patrono de la Fundación Dental Española. Por parte de Oral-B, han estado presentes las Dras. Almudena Martínez Bravo, Professional & Scientific Relations Senior Manager Iberia, y Francesca Dusio, Professional & Scientific Relations Manager.

Asimismo, han acudido los Dres. Iván Nogueira, Carmen Muñoz, Yaiza Cuba y Janira Sánchez, dentistas y creadores de contenido que darán difusión de la plataforma en sus redes sociales.

Cuatro grandes áreas de contenido

Tras proyectarse un vídeo explicativo sobre la plataforma, la Dra. María Núñez ha ido explicando los cuatro grandes bloques temáticos en los que se divide la plataforma:

1.- Informarse: Este apartado reúne información sanitaria sobre diferentes ámbitos de la salud oral, incluyendo campañas impulsadas por el Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española sobre temas como salud oral y embarazo, nutrición, discapacidad, tabaquismo, y aspectos sobre los que ambas entidades informan continuamente tanto en sus redes sociales como en medios de comunicación, como el control del biofilm, uso de pastas fluoradas, cepillado e higiene interdental, entre otros.

Los contenidos están organizados de forma clara y visual para facilitar su consulta por parte de cualquier usuario, independientemente de sus conocimientos previos.

Del mismo modo, este apartado cuenta con vídeos explicativos, por ejemplo, sobre el cepillo eléctrico. Tras visionarlo, la Dra. Núñez ha destacado que “los cepillos de tecnología oscilante-rotatoria eliminan más placa bacteriana que el cepillo manual, por lo que reduce entre un 20% y un 60% el riesgo de padecer gingivitis”.

2.- Prevenir: La sección de prevención recoge recomendaciones y medidas destinadas a evitar las principales patologías bucodentales. Los usuarios pueden acceder a información sobre enfermedad periodontal, cáncer oral, traumatismos dentarios y otros problemas frecuentes, así como conocer las señales de alerta que aconsejan acudir al dentista.

Entre los contenidos destaca una guía práctica sobre cómo actuar ante traumatismos dentales, una situación especialmente frecuente durante los meses de verano y en la práctica deportiva.

3.- Tratarse: Este bloque explica de manera sencilla y comprensible los principales tratamientos odontológicos que se realizan en las consultas dentales, como los relacionados con la caries, la enfermedad periodontal, la ortodoncia, la endodoncia, las prótesis dentales o las muelas del juicio. La plataforma incorpora infografías y materiales divulgativos que ayudan a comprender en qué consiste cada procedimiento y cuál es su finalidad terapéutica.

Mi Perfil

Una de las funcionalidades más innovadoras de la web es el apartado “Mi Perfil”, que permite realizar una autoevaluación orientativa del riesgo de padecer determinadas patologías bucodentales mediante sencillos cuestionarios.

Los usuarios pueden conocer su nivel de riesgo frente a caries, erosión dental, enfermedad periodontal o cáncer oral, donde también se explican los factores de riesgo de esta enfermedad. No obstante, desde el Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española recordamos que estas herramientas en ningún caso sustituyen la valoración clínica y el diagnóstico realizado por un profesional.

Un diccionario para entender la salud oral

La plataforma se completa con un Diccionario Dental que reúne cerca de medio centenar de términos relacionados con la odontología y la salud bucodental. Además de conceptos ampliamente conocidos, como bruxismo o placa bacteriana, el diccionario incorpora términos que han ganado popularidad en redes sociales, como “mewing” o “grills”, con el objetivo de ayudar a los ciudadanos a comprender mejor el significado de expresiones cada vez más presentes en el entorno digital.

Con el lanzamiento de Boca sana y Salud, el Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española refuerzan su compromiso con la promoción de la salud oral y con la educación sanitaria de la población, facilitando herramientas que permitan a los ciudadanos tomar decisiones informadas sobre el cuidado de su boca y su salud general.