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Un estudio llevado a cabo por un equipo de investigadores de la Universidad del Este de Finlandia ha mostrado que los baños de sauna pueden estimular la respuesta inmunitaria al liberar glóbulos blancos al torrente sanguíneo, los cuales desempeñan un papel fundamental en la defensa del organismo contra diversos patógenos y enfermedades.

En concreto, los científicos que han hecho este trabajo han indicado que una sesión de sauna de 30 minutos, con un breve periodo de enfriamiento bajo una ducha de agua fría a mitad de la sesión, aumenta el número de glóbulos blancos circulantes. Por su parte, los neutrófilos y linfocitos, fundamentales para la defensa inmunitaria, vuelven a sus niveles basales a la media hora.

«Esto podría indicar que el baño de sauna moviliza glóbulos blancos adicionales desde los tejidos hacia el torrente sanguíneo donde, luego, se depositan nuevamente después de la sesión», ha explicado el investigador de la también finlandesa Universidad de Turku, el doctor Ilkka Heinonen, quien ha añadido que «este tipo de liberación periódica de glóbulos blancos al torrente sanguíneo es beneficiosa».

Como el ejercicio físico

De hecho, este proceso también ocurre, por ejemplo, durante el ejercicio físico, y es la forma en que el cuerpo mejora la vigilancia inmunológica por parte de los glóbulos blancos en todo el organismo y refuerza sus defensas inmunitarias. «Una vez que abandonan sus lugares de almacenamiento, pueden patrullar mejor el cuerpo y responder a los patógenos», ha enfatizado Heinonen.

«Curiosamente, sin embargo, los niveles de varias citoquinas cambiaron en relación con el aumento de la temperatura corporal durante el baño de sauna», ha indicado, por su parte, el autor principal de este estudio y miembro de la Universidad del Este de Finlandia, el profesor Jari Laukkanen, quien ha agregado que «no se observó una asociación similar entre el recuento de glóbulos blancos y los cambios en la temperatura corporal».

Esta investigación, que ha incluido a 51 adultos con una edad media de 50 años, y cuyos resultados se han publicado en la revista especializada Temperature, recoge que el uso regular de la sauna se ha asociado con diversos beneficios para la salud. Los nuevos hallazgos podrían, en parte, ayudar a explicar cómo se desarrollan estos en el organismo, aunque este trabajo se ha limitado a una sola sesión de sauna y sus efectos inmediatos.