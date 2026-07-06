Andar está bien pero los entrenadores coinciden: para tonificar los glúteos el mejor ejercicio es la sentadilla búlgara

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Con el verano y las vacaciones llega un tiempo de asueto para millones de españoles, pero durante la época estival hay que intentar cumplir con la preparación física para llegar a septiembre sin esos kilos de más que siempre incomodan. Por ello, además de realizar una serie de pasos diarios, los expertos recomiendan tener una rutina de sentadillas búlgaras para las personas que quieran mejorar la zona de glúteo. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el ejercicio que está de moda en los gimnasios españoles.

Esto es un clásico de nuestro país: acelerar en el gimnasio para llegar en condiciones al verano y durante estos meses de julio y agosto perder todo lo que se ha hecho durante el año. Para evitar llegar al mes de septiembre con una sobrecarga en forma de kilos, los expertos aconsejan llevar una rutina durante las vacaciones para poder seguir con vitalidad. Hacer una serie de ejercicios antes de ir a la playa durante las vacaciones hará que la ingesta de comida y bebida que se produzca durante el día tenga un efecto menos negativo sobre el organismo.

Salir a andar a primera hora de la mañana, correr en la cinta del gimnasio y hacer otros ejercicios de cardio serán muy positivos para poder afrontar el resto del día. Los expertos también vienen aconsejando en los últimos tiempos que algunos ejercicios de pesas pueden ser tan beneficiosos o más para tonificar y eliminar esos kilos que se han acumulado en el cuerpo durante las vacaciones de verano. Uno de los ejercicios de moda son las famosas sentadillas búlgaras, que repercutirán de forma positiva en la zona del glúteo.

Consejos sobre la sentadilla búlgara

Ramón Gabaldón, entrenador de Pilar Rubio y CEO de Abe Life, ha publicado un vídeo en las redes sociales en el que ha informado sobre las bondades de este ejercicio. «Hoy, mi entrenador Ramón Abelife y yo vamos a experimentar diferentes propuestas enfocadas al trabajo de glúteo, analizando ejecución, biomecánica y las diferentes posibilidades de uso para notar el mejor estímulo. Y creedme que lo he notado», publicó la presentadora en su perfil oficial de las redes sociales.

«El mejor ejercicio para desarrollar el glúteo es una buena zancada búlgara», informa este experto en la materia sobre el ejercicio estrella para tonificar esta parte del cuerpo, que es aconsejable hacerlo en máquina, ya que «puede estabilizar y focalizar mucho más en el glúteo».

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Ramón Gabaldón también deja claro que es muy «importante el aislamiento del músculo que quieras trabajar». En este vídeo también destaca la importancia de la velocidad de ejecución de los ejercicios, que dependerá de «si necesitamos un trabajo de fuerza máxima, de potencia o de hipertrofia».

Así que este experto deja claro que, de todos los ejercicios posibles, la zancada búlgara hecha en máquina (para no llevar el peso a la espalda) será el mejor ejercicio para la zona del glúteo. Además, en este vídeo también aporta cinco claves sobre un buen entrenamiento de glúteos, que son las siguientes: