Javier Cárdenas te cuenta en Levántate OK el último movimiento surrealista de Twitter: ahora ha verificado la cuenta de Jesucristo. La red social cuenta con la verificación para diferencia a usuarios relevantes cuya identidad ha sido confirmada.

Con la llegada de Elon Musk, Twitter ha lanzado la certificación en la red social pagando 8 dólares al mes, lo mismo que cuesta ahora el servicio Twitter Blue. Se trata de una de las grandes novedades anunciadas desde que el multimillonario se hizo con la plataforma.

Es curioso que twitter verifique una cuenta que lleva por nombre Jesus Christ, que obviamente no se trata de Jesucristo, no publica contenido relacionado con la religión y sólo comparte contenido para atraer a los internautas. La cuenta, además, supera los 780.000 seguidores, pero no sigue a nadie y se presenta con una foto de perfil de una estatua de Jesús y levantando su pulgar izquierdo con una sonrisa y un guiño.

En este sentido, Javier Cárdenas explica que ahora, la marca de verificación azul puede significar dos cosas diferentes: que una cuenta se verificó según los criterios de verificación anteriores o que la cuenta tiene una suscripción al Twitter Blue de Twitter, que se puso a disposición en iOS (sistema operativo móvil de la multinacional Apple) en Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido el 9 de noviembre.