Trump mete al Gobierno de Sánchez en un callejón sin salida

Lo que no han logrado los escándalos de corrupción ni sus continuas cesiones al separatismo -colocar a Pedro Sánchez en un callejón sin salida- lo puede haber logrado Donald Trump con la patada que le ha dado al tablero mundial. El nuevo orden que ha venido de la mano del presidente de Estados Unidos ha obligado a la UE a mover ficha con carácter de urgencia y a impulsar a toda prisa un ambicioso plan de inversión en defensa que ha cogido al Gobierno de España con el pie cambiado. Porque a partir de este momento el incremento del gasto militar ya no es una opción, sino una obligación que coloca al Ejecutivo de Sánchez en una encrucijada.

Sus socios, los que le mantienen en la Moncloa, son en su gran mayoría formaciones antimilitaristas, partidarias de abandonar la OTAN. Cómo será la cosa que Sumar está presionando al Gobierno para que se pronuncie sobre la posibilidad de expulsar al ejército de Estados Unidos de las bases de Rota y Morón en caso de que el presidente norteamericano, Donald Trump, lleve a término su amenaza de no defender a los países de la OTAN que no cumplan con el gasto militar ante la Alianza, como es el caso de España. El partido de Yolanda Díaz se encuentra en una posición privilegiada para negociar: Pedro Sánchez tiene que tratar con el resto de grupos parlamentarios el aumento del gasto militar, entre ellos, su socio de Gobierno, que ya se ha mostrado tajantemente contrario a esta medida. Por su izquierda, Sánchez no tiene salida, por lo que no le queda más opción que reclamar el apoyo del PP. Busca un gran acuerdo de Estado cuando, qué terrible paradoja, está liquidando el Estado con sus cesiones al independentismo. En estas circunstancias cabe suponer que el apoyo del PP no será -no debería serlo en ningún caso- gratis, de modo que se abre un inesperado escenario político en el que Sánchez se está quedando sin cartas.