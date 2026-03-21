Sube & Baja, por Jaime Peñafiel: semana del 14 al 20 de marzo

SUBE/BAJA: Felipe VI

Quién ha manifestado que «hubo mucho abuso en la conquista española en el transcurso de la colonización de América», un gesto de acercamiento a México tras las polémicas suscitadas por el anterior presidente López Obrador y la actual Claudia Sheinbaum sobre la actuación de España en aquel estado colonial. Estos comentarios los hizo durante su visita a la exposición Las mujeres en el México indígena que se exhibe en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Muchos españoles piensan que ha sido toda una frivolidad. España llevó hospitales, derechos y universidades. Pero parece ser que esto no cuenta. ¡Ya está bien!

BAJA: Marius Borg

El polémico hijo de 29 años de la no menos polémica princesa heredera Mette-Marit, a quien el fiscal Sturla Henriksbo ha pedido siete años y siete meses por los 40 delitos de violaciones de los que está acusado, después de que más de 60 personas hayan prestado declaración durante horas con una considerable cantidad de pruebas. Cuatro presuntas violaciones habrían sido cometidas mientras las víctimas dormían o estaban inconscientes.

SUBE: María Rey

Presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid y bajo cuyo mandato se ha inaugurado el monumento en memoria de los profesionales españoles del periodismo caídos por la libertad de expresión tan necesaria para el ejercicio de este oficio tan imprescindible en una democracia como la que disfrutamos hoy y en el que figuran periodistas tan famosos y recordados como José Luis López de la Calle, Julio Fuentes y Julio Anguita Parrado.

SUBE: Audrey Pascual

La famosa esquiadora madrileña, estrella de los Juegos Paralímpicos de 21 años, los primeros en los que participaba y habiendo nacido sin piernas, pero con el resto del cuerpo más que perfecto, «por eso participé al cien por cien. Quería ir a por el oro y había que arriesgar y no me arrepiento. Estaba muy nerviosa, pero no me imaginaba que lograría ¡dos oros, una plata y un bronce!». «En verano mis amigas están en la playa y yo me levanto a las 6 de la mañana para entrenar». Y, como se ve por los resultados, merece la pena. Otro ejemplo como el de la extremeña Loida Zabala.