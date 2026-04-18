Sánchez, el chino avaro, contra Europa y Occidente

Lo de la pasada semana de Sánchez confirma, una vez más, que se trata de un personaje tan inabarcable como inexportable, no tanto porque el personal no conozca su pelaje y catadura, sino porque es capaz de la traición a la mínima, esto es, cuando entiende que ha dejado la tierra suficientemente quemada y precisa nuevos territorios para continuar perpetrando fechorías dentro o fuera.

Lo primero es siempre, antes que nada. Su viaje a China, donde ha sido fagocitado políticamente por un dictador en toda la regla como Xi Jinping (y Sánchez se ha dejado entusiasmado), la ha hecho coincidir cuando el país que teóricamente gobierna (es un poner) arde por los cuatro costados y las noticias de primera página continúan siendo las mismas: corrupción de su mujer, corrupción de su antiguo número dos, desastres de gestión a gogó en temas claves (apagón, Adamuz, etc). No soporta la realidad que él mismo ha creado con sus abusos de poder, sus incompetencias y sus locuras.

En esta semana, en efecto, con la salida democrática del poder húngaro de Viktor Orbán, Sánchez, fiel a sí mismo, dedicó al triunfador, Magyar (Partido Popular Europeo), un resonante tuit en el que resaltaba los valores europeos en la persona del líder que ha mandado a la jubilación al hasta ahora primer ministro.

No deja de resultar hipócrita el elogio. Resulta que el líder de centro derecha húngaro es el «compadre» político de Núñez Feijóo en España. Y, ¿cómo califica en España al jefe del PP? Ultraderechista, fascista, ultra… O sea, ¿Magyar es genuino representante de los valores europeos de los que presume y ensalza Sánchez y Feijóo un facha que nada tiene que ver con esos valores democráticos, tolerantes y sensatos? ¡Hay que ver la enorme caradura de este sujeto que viola todos los presupuestos democráticos!

Lo más grave para España es el rincón de la historia donde está llevando al Estado, así como los muy serios problemas a corto, medio y largo plazo en donde ha colocado los intereses generales españoles, políticos y económicos sustancialmente. Enfrentado a Trump y Netanyahu, enfrentado al núcleo duro de la Unión Europea (su posición anti pacto anti inmigración, colocándose en el extremo populista de la UE), se suma ahora su posicionamiento anti Occidente en Pekín y, de paso, mandar al carajo toda la estrategia global europea ante la dictadura china. Y así lo ha visto y entendido el propio emperador rojo de aquel vasto país… ¡Gracias, Sánchez… Eres un amigo!

Hace tiempo que este tipo está fuera de control. No es difícil intuir lo que nos encontraremos cuando levante el trasero de la silla monclovita a la que parece indefectiblemente pegado.

PD. Si lo anterior no fuera grave, ahí está el otro dato de primer orden: casi un millón de extranjeros nacionalizados a la manera express dejarán los servicios públicos inservibles en la práctica, y la caja con muchísimas más telarañas de las que ya presume. Desde la UE han alertado con el fin del espacio europeo común (Schengen) y hasta el Consejo de Estado de la meliflua y fatua Carmen Calvo ha entrado a saco. El Gobierno, inane y exánime, a lo suyo.

¡Acojonante, oiga!