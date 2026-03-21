Resultó que Mañueco es más de lo que decían

¡Pues ahí tienen al muchacho de Salamanca! Todo orondo y satisfecho tras el 15M y no es para menos. Alguna gente, de dentro y de fuera, se relamía antes del partido respecto a lo que creían iban a ser los resultados, en cualquier caso, a la baja para Alfonso Fernández Mañueco y el PP, que lidera en la vieja tierra de Castilla y de León. ¡Hombre!, sacar más de cuatro puntos después de siete años difíciles de gobierno regional (campaña brutal por los incendios, incluida) y cuarenta con distintos líderes populares, no es algo ni baladí, ni que ocurra todos los días. Y ello, pese a Alvise, Silvia Clemente y demás partiditos provinciales o locales…

A este propósito existe algún interés mediático, empresarial y político, por ejemplo, en saber quién o quiénes han financiado los exiguos 4.000 votos de Clemente (cero procuradores), cuya intención básica no era otra que tratar de poner palos en las ruedas a Mañueco, hoy jefe regional del partido en el que Silvia militó durante 20 años, y por el que siente un odio más africano que segoviano al no dar este satisfacción a las locas pretensiones de la conflictiva dama. Una auténtica obsesión compulsiva. ¿Se ha gastado doña Silvia, la de los mil escándalos durante los 20 años de topillos en el poder, su propio dinero para poner en circulación el exabrupto político con el que ha concurrido a las urnas regionales con tan excesivo éxito? Difícilmente. Todo el mundo sabe ya, tras leer el diario La Razón, que siempre fue muy generosa con algunos empresarios, fundamentalmente segovianos, en lo que respecta al reparto del jurdó público cuando tenía a su disposición la caja de Itacyl en forma de créditos blandos, sin ir más lejos. Con algunos de ellos, curiosamente, compartió por aquellos tiempos viaje y concierto de Fin de Año en la inmortal Viena… ¿Cómo se llama a esto?

Bien, eventos pueblerinos al margen, la conclusión mollar a extraer del pasado domingo es que AFM tiene, si es que VOX no se vuelve loco definitivamente, cuatro años por delante para consolidar los mejores presentes castellanoleoneses (Educación, Dependencia, Sanidad, inversiones, crecimiento económico) y, de paso, dar a conocer nacional e internacionalmente una realidad venturosa de la tierra más épica de toda España.

El PP y VOX, zarandajas durmiendo en el baúl, deben ser conscientes de que si el pasado domingo se escribió una página exportable de CyL, tienen por delante 1.500 páginas en blanco que llenar con determinación y, a ser posible, acierto.

Resumiendo, el candidato Fernández Mañueco ha resultado ser mucho más de lo que algunos pregonaban o estaban interesados en que ello pareciera. ¡Lleva casi ocho años demostrando que una cosa es ser y otra, parecer, y terminan de apearse del pollino!

Deseo al presidente in péctore éxito en sus próximos cuatro años. Esta tierra legendaria y cálida (pese al frío) se lo merece.