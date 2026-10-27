Quienes ahora se «exilian» son los altos cargos de Exteriores

Qué casualidad: ahora que el Tribunal Supremo ha descubierto el chanchullo de la Ley de Nietos y ordenado suspender la inscripción en el censo de miles de falsos españoles que adquirieron la nacionalidad sin demostrar el exilio de sus antepasados, dos altos cargos, considerados «de confianza» del ministro Albares, han abandonado a toda prisa el Ministerio: Xavier Martí Martí, a finales de septiembre, y María Luisa Benítez-Donoso Tarascón, recientemente, han decidido «exiliarse»; esto es, buscarse un destino más plácido fuera de España. El primero se ha ido a Filipinas (embajador en Manila), y la segunda partirá rumbo a Canadá, también de embajadora.

Martí, subsecretario de Asuntos Exteriores y anteriormente director general de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares —coincidiendo con la tramposa instrucción firmada por Sofía Puente—, jugó un papel activo en el impulso a la norma. El desempeño de este cargo, entre 2022 y 2024, le sitúa directamente al frente de la ejecución de las nacionalizaciones en los consulados de acuerdo con la instrucción dada por Sofía Puente. O sea, que estaba en la pomada. Se ha ido a toda prisa, coincidiendo con la actuación del Supremo.

El cese más reciente, publicado en el BOE, es el de María Luisa Benítez-Donoso, la jefa de gabinete del secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Globales, Diego Martínez Belío, la mano derecha del ministro José Manuel Albares en la dirección de la política internacional del Gobierno de España. Benítez-Donoso también tendrá, según las fuentes diplomáticas consultadas, su destino dorado como «recompensa por su trabajo».

No hay que ser muy sagaz para concluir que la salida de los altos cargos está vinculada al nerviosismo extremo que se vive en el ministerio tras la orden del alto tribunal de depurar del censo a los más de 163.000 nacionalizados de forma irregular. Ironías del destino: se han pasado estos años buscando falsos nietos de exiliados y ahora quienes se «exilian» son ellos.