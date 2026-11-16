Sánchez en campaña enarbola la bandera de España

A menos de dos semanas de las elecciones generales, queda lejana ya la huelga general promovida apenas hace cinco días por el sanchismo sindical y de la que su escaso seguimiento quizás sea un anticipo de lo que le espera el 29-N al sanchismo político. Por eso resulta significativo ver a Sánchez ondeando una bandera nacional en su mitin de Alcorcón para animar a sus seguidores, ya que acaso le sería más apropiado ondear otras enseñas más queridas por aliados suyos sin cuyos votos ni estaría ni se le esperaría en la Moncloa.

Con esto demuestra que necesita acercarse a votantes más moderados para aumentar su limitada intención de voto y poder ejercer como jefe de la oposición, pues si es desalojado del gobierno su opción es seguir al frente del PSOE y para eso necesita obtener un número de escaños similar a los que obtuvo en 2023. Pero es consciente de que no puedeG cosechar más votos ni de la ultra izquierda del Frente (poco ampliado) ni de Podemos, ya bastante exhaustos tras los votos que Sánchez les ha captado.

Todo ello, obviamente, si se cumplen los vaticinios de todas las encuestas salvo las publicadas por su fiel Tezanos. Pero para que eso sea realidad debemos tener muy presente que estamos ante un candidato que ha dado sobradas muestras de no tener ningún límite a su ambición de poder, ni a cambiar de opinión cuantas veces sea necesario para conseguir lo que desea, ni a comprometerse a lo que haga falta o pueda serle útil a tal efecto.

Un candidato que, al frente del Gobierno, ha situado a España en la irrelevancia internacional hasta el punto que su colega Lula da Silva se aleja de su campaña por estar «afónico». Sus relaciones con los gobiernos de EEUU e Israel, liderados por Trump y (todavía) por Netanyahu, no hace falta ni comentarlas. En Iberoamérica, con Milei y Lula, ya vemos. Mientras, en la UE, basta leer la carta oficial hecha pública y firmada por 22 máximos dirigentes de gobiernos de los restantes 26 Estados para saber su opinión respecto al sanchismo. Una carta que estaba encabezada por la primera ministra de Dinamarca, reconocida socialdemócrata y, por tanto, no precisamente ultraderechista y que se refería con tono crítico a su política migratoria y su legalización masiva de ilegales, cuestión de especial importancia para Europa. Llama la atención su relación con Xi Jimping, que no tiene la debida transparencia y forma parte de su política exterior que ha marginado a España de la toma de decisiones en la política occidental.

En esta campaña ha desvelado como primicias el blindaje constitucional del aborto, las pensiones y la vivienda. Promover el aborto cuando nuestra tasa de natalidad no alcanza ni la de reposición es su curiosa política de defensa de la vida, pero resulta muy útil para fomentar la inmigración masiva e ilegal, tan querida por él (Open Arms) y necesaria para atender a esa demanda de población activa que nuestra economía necesita para seguir adelante.

De la vivienda, tras la retirada de la vida política de la portavoz de Ferraz por la relación de su pareja con los fondos buitre, tampoco hay mucho que añadir. Y respecto a las pensiones, se antoja necesaria una auditoría de las cuentas de la Seguridad Social y de la deuda antes de decir nada. En todo caso, para ese blindaje constitucional hace falta disponer de una mayoría parlamentaria cualificada de la que carece absolutamente. Esos son sus compromisos en la materia, aunque ha anunciado que creará una «unión de la amistad» en el Código Civil porque «hay personas que nos cuidan sin ser pareja ni familia».

Por último, y a nivel nacional, Cataluña es la Comunidad en la que cosecha más votos y escaños, por eso Illa ha promovido una campaña que recoge el lema central de la campaña de 2008: «Si tú no hi vas, ells manen» (Si tú no vas, ellos mandan) sobre la fotografía de Feijóo y Abascal junto a Trump, Netanyahu, Putin y Milei, con la recomendación: «El 29-N vota democracia. Vota PSC». Han aparecido otros montajes similares con Sánchez junto a Ábalos, Cerdán, Koldo y Leire y el lema: «Si tú no vas, la mafia sigue».