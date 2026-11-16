Nos toman por imbéciles

Sánchez empieza a recordarme El patriota, aquella película de Mel Gibson (2000) que describía las andanzas de un rebelde americano durante la guerra de Independencia. Él solo liquidaba a un montón de soldados británicos. En TV3, durante el procés, la ponían cada 11 de septiembre. Para darse ánimos y, de paso, calentar al personal.

El candidato del PSOE, en efecto, ha enarbolado una bandera española en un mitin en Alcorcón (Madrid). Ahora que vaya al País Vasco, a ver qué dicen sus socios de Bildu. El candidato del PP por Guipúzcoa, Jon Echevarría, tiene serias dificultades para hacer campaña. Como se comprobó en Hernani. A pesar de que, en una democracia, el derecho a la participación política es fundamental. Con solo 22 años se está ganando el escaño a pulso.

Muy mal deben estar las encuestas internas del PSOE para que ahora le salga la vena patriótica a Pedro Sánchez. El propio candidato lo ha remarcado en X: «Esta es nuestra bandera. La bandera de la Constitución española. La bandera de la democracia». En resumen, la de #LaFuerzaDeLaGente. Los del proceso hacían lo mismo. También apelaban a «a gente», a «la voluntad de un pueblo», al «mandato democrático». Puro populismo.

En todo caso, hay que decir que no ha predicado con el ejemplo durante los últimos ocho años. No recordaré que Bildu se ha convertido en uno de sus más firmes aliados —ni siquiera pidieron la dimisión de Óscar Puente— porque ya lo dije ayer. A pesar de que, en abril de 2015, en una entrevista en Navarra Televisión, aseguró en cinco ocasiones que no pactaría con los abertzales. Ha quedado para la hemeroteca aquella famosa frase: «Con Bildu no vamos a pactar. Si quiere, se lo digo cinco veces o veinte durante la entrevista». Ha superado, en este caso, el récord de San Pedro, que solo fueron tres.

Luego insistió. En febrero de 2016, que no se reuniría con ellos. En septiembre, que sería el único partido con el que no entablaría diálogo alguno. Y, en junio de 2019, que «con Bildu no se acuerda nada». Más tarde vino la foto con la sonriente Mertxe Aizpurua del viernes 13 de octubre de 2023. Para los anglosajones, el viernes 13 es nuestro martes y 13. Espero que se le pegue. Pedro Sánchez, por un puñado de votos, vendería su alma al diablo.

Con la amnistía, lo mismo. Todo el mundo sabía que era por siete votos. Hasta tuvieron la desfachatez de bautizarla con el nombre de Ley para «la Normalización Política, Social e Institucional de Cataluña». De paso, equipararla a la amnistía del 77, cuando salíamos del franquismo. Como si la España actual fuera una dictadura. Que era lo que decían los indepes. Les compró hasta el lenguaje.

Que conste que no era contrario necesariamente a las medidas de gracia. Pero que, como mínimo, hubieran hecho un acto de contrición. Al menos alguna reflexión. Ni eso. Gratis total. Ahora van vendiendo que es «una victoria». Hasta Laura Borràs, que fue condenada por corrupción, se quejó de que su indulto fue parcial.

Finalmente, el pasado 6 de octubre, el superministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, admitió en una entrevista en la Ser que la pactaron porque necesitaban los votos. «La amnistía se pacta con Junts, con Esquerra Republicana y con otros grupos parlamentarios para sumar la mayoría de 176 votos que necesitábamos». Lo que me jode no es que nos mientan, que también, es que además nos tomen por imbéciles. La amnistía no es que fuera inconstitucional, que lo es a pesar de Conde-Pumpido, es que es inmoral.