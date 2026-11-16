Dejen de tratar a Sánchez como una persona normal. No lo es. Ni siquiera presenta los rasgos típicos de ser cabal y psicológicamente equilibrado. Sus acciones y reacciones frecuentan la sociopatía de manera rutinaria, como si tuviéramos que admitir como normal a un tipo que baila ante la desgracia con la misma sonrisa con la que danza ante los cadáveres: hablaba del amor mientras enterrábamos a nuestras familias en pandemia y sigue haciéndolo mientras nos dejamos la vida entre raíles roídos por su criminal incompetencia.

Hace de la fuerza un lema matonil de campaña porque sabe que sólo desde la violencia el muro que construyó para dividir se sostiene. Nadie se quiere tanto a sí mismo como el hombre que no sabe lo que es amar. De hecho, le repudia cualquier atisbo de empatía con el otro.

Es el bárbaro del que hablaba Todorov, pero este no vino en cayuco, sino que nació en un prostíbulo, donde alumbraron sus primarias y permitieron su tren de vida, como multimillonario, multipropropietario y multimentiroso.

Su amor al engaño le permite sonreír al delito mientras su mujer le baila el vientre del ego en el mitin de la vergüenza. Saben en ese partido que hay una España que perdona el saqueo y la corrupción porque la sigla determina su vida como la droga al yonki. Y alimentan esa dependencia con más mentiras y más miedo. Pero España ya ha dejado de ser de izquierdas.

Saben también en ese matrimonio de enamorado y multiimputada que no han hecho nada reseñable en ocho años para mejorar la vida de los ciudadanos, pero no les cuesta nada decir que la democracia son ellos porque también han comprado al confesor (su votante). Y el amor, claro, no engaña.

Como la campaña va de gestos y teatrillos comunicativos a la espera de que la Justicia les ponga en su sitio, se va Pedro a ver a un youtuber para decirle que son los demás los que aplican los principios de propaganda de Goebbels, porque para el ciudadano de izquierdas, incluso el más leído, Goebbels votaría hoy al PP.

Saben que en esa proyección hay más maldad que mentira, pero eso nunca les ha importado. Como tampoco le molestó que se forraran ministros y allegados mientras España enterraba a sus familias en una pandemia que nos convirtió en el país que peor la gestionó de toda Europa. Se mantuvo frío ante los muertos que en Valencia dejó una riada que no impidieron en su gobierno por ideología ni han solucionado por corrupción.

Y ahora, urde pena afligida ante más de un centenar de muertos mientras sostiene, tranquilo, que el tren es seguro. Hasta sonríe cuando le preguntan por Ceuta, negando que se fuera de vacaciones en plena invasión con la misma solvencia con la que exime de culpabilidad a Marruecos.

Es la sonrisa del hampa, la que te asesina mientras te abraza, la que manda construir tu ataúd mientras te asegura protección. Es la maldad de un psicópata, de alguien que huye de un funeral de Estado porque no siente responsabilidades ni padece sentimientos.

No es normal nada de lo que hace ni decide. Nada ha hecho para sentir orgullo, pero lo siente, porque así son los autócratas henchidos de toxinas. Nada ha hecho para aumentar la calidad de vida y la seguridad de sus gobernados desde que abrazó corruptamente el poder para seguir delinquiendo, pero siente que la historia le recordará como un líder y estratega inabarcable.

Y como no es normal, no debemos normalizar sus palabras y comportamiento, ni tampoco esperar rendición democrática de quien solo entiende el fraude como forma de vida.

A Sánchez, tratémosle como lo que es: el jefe criminal de una organización mafiosa y delictiva. Y hacemos bien en tenerle miedo, porque los criminales son capaces de todo cuando se acaba aquello que les hizo temibles.