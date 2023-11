Pablo e Irene: el duo pierdepleitos

No levantan cabeza. Los reveses judiciales a la pareja Montero-Iglesias, Irene y Pablo, se cuentan por pares. Por un lado, la Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado este 15 de noviembre el recurso de apelación interpuesto por Iglesias y Podemos contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 33 de Madrid que negaba que Eduardo Inda hubiera vulnerado el honor del ex líder podemita al acusar a su partido de financiarse ilegalmente con fondos procedentes de los gobiernos venezolano e iraní en El Programa de Ana Rosa de Telecinco. En la sentencia, los magistrados de la Audiencia Provincial defienden la veracidad de lo afirmado por Inda y dictaminan que «no puede considerarse que el requisito de veracidad no concurra en el presente caso». O sea, otra bofetada en la frente del cerebro gris -cada vez más gris, por cierto- de Podemos.

Irene Montero, por su parte, también ha salido -otra vez- trasquilada: el Tribunal Supremo ha condenado en costas a la ex ministra de Igualdad tras presentar un recurso de oposición a la ejecución de la sentencia por llamar «maltratador» a la pareja de María Sevilla, ex presidenta de Infancia Libre. Aunque la dirigente de Podemos cumplió la sentencia apurando el plazo impuesto de 20 días -pagó 23.400 euros, borró el tuit y publicó la sentencia-, previamente había presentado un recurso en el Supremo y una petición de amparo ante el Tribunal Constitucional. El caso sigue abierto en la Corte de Garantías. Pues bien, el auto del Supremo «desestima la oposición a la ejecución planteada por la Abogacía del Estado, en la representación que ostenta [de Irene Montero], y manda seguir adelante con la ejecución despachada. Se imponen las costas del incidente a la parte ejecutada». O sea, a la ex ministra.

Siempre les quedará el recurso al pataleo: dirán que son víctimas de lawfare, que están sufriendo en sus carnes una conspiración de la justicia. Triste consuelo del duo pierdepleitos.