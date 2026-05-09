Les presento al mayor ‘vendeburras’ del Reino

No puede remediarlo: o los focos le persiguen o su vida no merece la pena, aunque se pasee adornado con txapela. Es la verdad retorcida (la peor), representa en grado sumo la chulería sin causa y, paralelamente, el arte de autocolgarse medallas de huero latón.

No puedo comprender, salvo que pagara muy bien cuando estuvo en Moncloa, con prebendas y dinero ajeno, el tratamiento de gran genio y estadista que determinados grupos de comunicación conceden a este saltimbanqui con pretensiones de spin doctor. Que vuelva loca a una damisela despistada entra dentro de la lógica, aunque sea después de acumular fracasos y fracasos en las predicciones más elementales.

Ni tiene método propio, mucho menos manual; lo que tiene es una jeta como el Santuario de Loyola, allí donde intentó hacerse un hombrecito. Si consiguió que Monago fuera circunstancialmente presidente de Extremadura sin ganar las elecciones, resultó una casualidad como otra cualquiera. Volvió a perderlas después de haber jugado sucio contra Guillermo Fernández Vara. Se tropezó luego con un Sánchez desahuciado y este, que pasaba por ahí después de trincar más de 400.000 euros de Luis Bárcenas sin que tuviera sustento profesional para ello, se subió a la chepa del beneficiado por las saunas de Sabiniano… Ahí empezó el carro de trolas que sigue estirando hasta el día de hoy. De paso consiguió envenenar al asesorado, importándole una higa que España se fuera al garete y se comiera el vómito de su propio autodesprecio. Todo por el poder, aunque sólo sea para presumir en los restaurantes y darse el pote con mujeres ávidas de poder.

Su especialidad son las mentiras más gruesas. Dijo que Yolanda Díaz sería presidenta del Gobierno… Jajaja. Y todo así o parecido. Ha dicho recientemente que el PP fue a buscarle y eso no se lo cree ni el que asó la manteca con el dedo. En el PP no quiere ni oler su desodorante. Les ha resultado muy caro (otra vez las agendas de Bárcenas). Otra cosa es que se haya rodeado de algún hagiógrafo que, incluso, hasta puede ser su socio en el arte de sacar el jurdó a los incautos o sobrados clientes. Albiol, a uno de los que sacó el dinero, ha sido alcalde después de que abandonara sus enseñanzas, mientras que en Aragón o el País Vasco sus recomendados electorales se fueron por el retrete.

Como le han padecido mis propias carnes (cuando publiqué el libro más real que se ha escrito sobre sus andanzas y trapicheos, decretó desde el poder mi caza y captura profesional y familiar; su odio alcanzó hasta mi propio hijo, doctor en Física por Cambridge, la persona que la entonces ministra Calviño eligió para implantar el Centro de Datos del Reina de España), sé de lo que es capaz este tipo por mentiroso, manipulador y engreído. Si fui capaz de resistir y derrotar su venganza cuando Sánchez le dejó hacer lo que quisiera, ahora que pretende volver a las andadas, me volverá a tener enfrente. Él, con damiselas insuflando la piragua; yo, a cuerpo gentil, demostrando que se trata tan solo de un pobre hombre lleno de miserias.

Si Calígula hizo cónsul a su caballo, Sánchez puede ser capaz de volver a ofrecerle un transportín con destino al humo y las volutas como pompas de jabón… Incluso, oiga, con nuestro propio dinero de contribuyentes, como lo ha hecho siempre.

¿El nombre de tan singular sujeto? Iván Redondo Bacaicoa. Más información en el libro Iván Redondo: El manipulador de emociones.