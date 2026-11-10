Eduardo Inda ha respondido en un vídeo a Pedro Sánchez, que acusó en una entrevista en La Séptima a OKDIARIO de pagar a Koldo García para difamarle a él y a Begoña Gómez y para hacer caer al Gobierno. «No, Pinocho», replica el director de OKDIARIO. «Le pagamos por una serie, por un documental, por una película y por un libro. Esa es la verdad. Y todo lo que digas tú es mentira».

Inda arranca el vídeo con ironía, agradeciendo al presidente «toda la publicidad» que hace del periódico en sus mítines y en sus entrevistas televisivas, la última de ellas con Javier Ruiz en La Sexta. «Me has convertido en el periodista más famoso de este país», le dice. Y añade un «doble agradecimiento» por las críticas: «Que nos pongas a parir está muy bien, porque eso nos une a la España de bien, a esa mayoría natural de españoles». Las calumnias y las injurias, advierte, «ya las dirimiremos en los tribunales».

El director de OKDIARIO sostiene que el Gobierno no necesita a nadie para caer. «Para haceros caer, lo único que ha hecho falta son vuestras mangancias», afirma. Entre los motivos, Inda cita el caso Leire Díez, la gestión de la pandemia y la de la red de alta velocidad, a la que atribuye 115 muertes.

Sobre Begoña Gómez, Inda es tajante: «Ella misma, con sus presuntos delitos, se va a ir a donde seguramente va a ir, que es a la cárcel». Recuerda que la mujer del presidente está procesada por malversación y tráfico de influencias, delitos que, según sus cálculos, pueden suponer hasta diez años de prisión en su modalidad agravada. «A lo mejor Begoña acaba de compañera de Soto del Real de tu íntimo amigo Koldo García, y no la vas a ver en una temporadita», ironiza. «Puede ocurrir, no digo que vaya a ocurrir, pero puede ocurrir, querido Pedro».

Inda cierra el vídeo con una despedida irónica: «Recuerdos a Bego. Recuerdos a Koldo. Y recuerdos también a Leire».