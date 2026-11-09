Stop inmigración

En la isla de El Hierro han llegado más de 6.000 inmigrantes en nueve días, como informaba OKDIARIO. El equivalente a la mitad de la población de la isla más meridional del archipiélago canario.

Es una prueba fehaciente de la gran sustitución, que es una teoría maldita. Un día le preguntaron al padre de la criatura, el escritor francés Renaud Camus -gay y de izquierdas para más señas-, y replicó que no era un concepto, sino «una constatación».

De hecho, Sánchez ya ha movilizado al Ejército para repartirlos por la Península. No hay que repartirlos, presidente; hay que devolverlos a sus países de origen. ¿De qué sirve luego pagar una fortuna a Mauritania o Senegal?

Lo lamento por los herreños en particular y por los canarios en general. Pero me alegro de que semejante invasión haya vuelto a poner la inmigración en el centro de la campaña. El PSOE no quiere hablar de ello, pese a que entre la regularización masiva, la dejadez con Ceuta y las trampas con la ley de nietos debería ser el tema estrella.

Luego intentaron desviar la atención con lo de que viene la ultraderecha, las pensiones o Maricarmen. La tragedia de Urda, evidentemente, eclipsó el resto de titulares durante unos días. Aunque los del PSOE, en sus mítines, seguían bailando como si nada.

Sin embargo, como decía, debería ser el asunto clave. Nos jugamos mucho. Feijóo ya lleva en su programa devolver a los menas. Cosa que, por otra parte, Vox hace tiempo que propone. No en vano tienen padres. Y, si no, que se hagan cargo de ellos las autoridades de Marruecos.

Hay que tomar medidas drásticas en la materia. Personalmente, convertiría la entrada ilegal en España en un delito penal. Y se acaba rápidamente con la inmigración irregular. Si hace falta, construimos centros de detención en la España vacía. Por supuesto, con todas las garantías médicas y sanitarias porque, antes que nada, son personas. Y tener que irte de tu país es un drama.

No obstante, ni España ni la UE pueden acoger a todo el mundo. Además, los primeros que se aprovechan de ellos son los propios inmigrantes. Las tramas de tráfico de personas están formadas por extranjeros.

Si no se adoptan decisiones urgentemente, nos vamos a cargar el Estado del bienestar. No deja de ser curioso que Pedro Sánchez haya abierto las puertas —cinco millones en cinco años es inasumible— con más de un 10 % de paro y una deuda que supera los 1,749 billones de euros, lo que equivale al 100 % del PIB. Vamos camino de Francia.

Si acaso, para suavizar el castigo, le rebajamos la pena a tres meses y expulsión. Pero, si lo vuelven a pillar, le caen 12 años. Tampoco hace falta, por otra parte, crear un ICE como Trump. Eso sí, todos los cuerpos policiales tienen que ponerse las pilas. Incluidos, por supuesto, los Mossos.