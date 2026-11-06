Fórmula Puente: Verano Joven frente a software viejo, resultado 115 muertos

Decíamos ayer que el Ministerio de Transportes de Óscar Puente destinó tres millones más de euros del plan Verano Joven al bus que a Renfe, pese a contar ésta con 60 millones de usuarios más, pero es que, además, también utilizó fondos destinados a software y ordenadores, como los que fallaron en Urda, para poder sufragar el plan compravotos del Gobierno. Lo hizo en los dos años inmediatamente anteriores a los dos accidentes ferroviarios en apenas nueve meses que han dejado 115 fallecidos. El Gobierno creó el Verano Joven en 2023 para ofrecer descuentos de hasta el 90% en viajes estivales en tren y bus para personas de menos de 30 años. Estas ayudas cuestan más de 110 millones de euros anuales a las arcas públicas y para financiarlas tuvo que recurrirse a modificaciones presupuestarias, toda vez que en toda la legislatura no se han aprobado unos Presupuestos Generales del Estado.

Es decir, se detrajeron del dinero destinado a la «inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios». En 2024, se retiraron de dos partidas con esa misma referencia 110.998,31 euros y 522.526,30 euros. En 2025, se quitaron otros 223.963,65 euros. En total, el Gobierno redistribuyó un total de 857.488,26 euros destinados a ese fin en apenas dos años. Ese gasto estaba destinado a la sustitución de una serie de bienes ya existentes, bien sea porque estén «deteriorados», para aumentar la eficacia de las necesidades derivadas de la prestación del servicio. También reponer los bienes afectos al servicio que hayan devenido inútiles para la prestación del mismo como consecuencia de su uso normal.

Para entendernos: para ganarse el voto de los jóvenes, pues los billetes le salían en verano regalados, se cogió dinero de la caja destinada a la seguridad de la red ferroviaria. Por cierto, tan baratos salían los billetes que los jóvenes compraban viajes de cinco en cinco para el mismo día. Cuatro asientos se quedan vacíos, pero a la hora de reservar ya no había plazas. Un planazo para los no tan jóvenes. Pero eso ya, visto lo visto, es lo de menos.