Esperando al León más fiero

Este Gobierno sin presupuestos, sin apoyos parlamentarios y, por tanto, sin capacidad legislativa; sin un proyecto presentado y avalado por los ciudadanos y, obviamente, sin unos planes confesables para llevarlo a cabo; este Gobierno decimos, solamente tiene un objetivo, que es su supervivencia, y sus principales herramientas para conseguirla, asumidas la imposibilidad de gobernar y la incapacidad para la decencia, son la mentira, la propaganda y la manipulación. Y es bueno que esta realidad la interioricen todos los que tienen que interactuar con el régimen, porque no hay institución que se quede fuera de su insana ambición de control y manipulación, ya sea la fiscalía y el poder judicial, los agentes sociales y los medios de comunicación, los órganos de control y administración del Estado, o ya sea la misma Iglesia católica.

Hoy falta justo un mes para que comience la visita apostólica de León XIV, y el Gobierno ya ha puesto en marcha su habitual dinámica de manipulación y utilización ventajista para intentar sacar todo el provecho posible de un acontecimiento que, sin embargo, social, ideológica y espiritualmente le queda como a san José unas pistolas. Un día como ayer en que el foco estaba en el Tribunal Supremo (con el patético intento de victimización de Abalos y la emética y seguramente prevaricadora pleitesía de la fiscal Peramato), el ministro del Interior contraprogramó con la presentación del Plan Especial de Seguridad para la visita del Papa.

Este tema de la seguridad puede ser un ámbito de controversia, porque conociendo la calidad del paño podemos intuir la del traje. Marlaska ha demostrado ser tan poco íntegro como el que menos entre todos los servidores del sanchismo, y ha dejado su sello de déficit ético en todos los asuntos en que se ha producido su siniestra participación. Desde la destitución de Pérez de los Cobos a la denuncia por agresión sexual al DAO de la policía, pasando por los incidentes en la valla de Melilla, la devolución de menores en Ceuta, la tragedia de Barbate y el desmantelamiento del OCON, la fuga de Puigdemont, la expulsión de la Guardia Civil de Navarra, la rescisión de los contratos de adquisición de munición israelí o la compra de mascarillas a la trama Koldo, hasta coronarse con la obra cumbre de su ignominia: los enfrentamientos con las asociaciones de víctimas del terrorismo y las políticas de acercamiento y la reducción de penas y excarcelaciones de presos etarras.

Ayer ya dejó claro el ministro que tan importante como la seguridad del Papa y de los que participen en los actos y celebraciones, es salvaguardar los derechos de reunión y manifestación y la libertad de expresión de todos los que quieran protestar por la visita. Desde luego que, con el antecedente de la que fue capaz de liar en la Vuelta Ciclista a España, esto es más que una sibilina amenaza a los organizadores.

Pero este frente es uno más de los muchos ataques de los que tiene que protegerse la Conferencia Episcopal. Han cerrado su implicación y compromiso en el tema de los abusos, aceptando una responsabilidad subsidiaria que va más allá de lo exigible y exigido a cualquier otra institución, y adoptando una posición ejemplar que intenta corregir la que no tuvo en el pasado; pero hay otras disputas que el sanchismo va a querer conducir por la vía más conflictual y sectaria.

En el plan para la resignificación del Valle de los Caídos también les están comiendo la tostada, y seguramente habrá sido otra cesión con la que han pagado la aquiescencia del régimen a la visita del Santo Padre. Desde el Gobierno se han movido con mucha habilidad entre las autoridades españolas y la Santa Sede, que es quien tiene la competencia, y ya han conseguido que nadie apoye la posición de la comunidad Benedictina, que son quienes de verdad defienden la Abadía y la Basílica católica; han logrado tener una quinta columna y es el monaguillo Bolaños quien mueve los hilos del arzobispo Cobo, que no puede ocultar, en este y otros asuntos, una afinidad ideológica del color de su faja cardenalicia.

Con la propuesta de modificación constitucional para reconocer el aborto como un derecho, tiene la Iglesia otra buena y oportunísima muestra de lo que pueden esperar del Gobierno, y debieran estar preparados para enfrentarse con determinación e inteligencia a cada uno de los obstáculos y a cada intento de instrumentalización y de acobardamiento.

Los católicos españoles no les van a fallar y van a arropar al pontífice con devoción y cariño; merecerán, por tanto, que el Papa León denuncie transversalmente la maldad y la injusticia con la fiereza del animal que representa su nombre; por supuesto que en aquellos que promueven las guerras, los abusos sociales o la xenofobia, pero también en los que defienden los regímenes autoritarios, los supremacismos y las desigualdades o que atacan el derecho a la vida. Con coraje y determinación Santo Padre; en la calle frente a la pancarta del odio y la intolerancia que Marlaska dejará que le muestren, y en el Congreso frente a los líderes políticos que le querrán confundir con su hipocresía.