Elecciones gallegas 2005, laboratorio de pruebas de la Ley de nietos

Fue en 2005 en las elecciones gallegas: el PP de Manuel Fraga se había quedado a un escaño de la mayoría absoluta y confiaba en que el voto exterior le permitiera mantener el Gobierno de la Xunta. Pero se quedaron con las ganas, porque la estrategia electoral del PSOE pasó por movilizar el voto CERA, antaño granero de los populares, dejándoles sin el poder que ostentaban desde 1989.

Emilio Pérez Touriño fue investido presidente de la Xunta con el apoyo del BNG gracias a que los socialistas pusieron en marcha un plan de captación del voto exterior que está en el origen de lo que ahora pretenden hacer, a nivel nacional, con la denominada ley de nietos. Se da la circunstancia de que un joven Pedro Sánchez, asesor por entonces del director de la estrategia electoral socialista, José Blanco, participó en las reuniones de campaña.

Fraga había sacado 37 escaños —a uno de la mayoría— y el PSOE, 25. El entonces presidente de la Xunta dependía de arrebatar el último diputado en disputa por Pontevedra en el recuento del voto emigrante. Sin embargo, los populares no lograron la mayoría suficiente en esa provincia -8.000 votos de diferencia- para seguir en el poder al triplicar el PSOE sus papeletas.

El PP consiguió 15.361 votos (49,7%), y el PSOE, 13.518 (43,7% ), pero la ventaja resultó insuficiente. Y es que el PSOE obtuvo un crecimiento asombroso en Argentina, precisamente el país que ahora registra un millón de solicitudes de nacionalidad y que, cuando culmine el proceso, se convertirá en la tercera ciudad española por población de nacionalizados y, por tanto, de españoles con derecho a voto.

Desde hace unos años, la estrategia del PSOE no pasa sólo por atraerse el voto de los descendientes de españoles con derecho a voto, sino —y he aquí la diferencia— de ir fabricando, como si no hubiera mañana, nuevos españoles: un granero adicional de dos millones y medio de potenciales votantes. Galicia les sirvió de laboratorio de pruebas, pero hoy ya fabrican españoles en serie.