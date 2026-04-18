¿Cerrar los informativos de RTVE hasta que sean informativos?

En el país que está de moda, Hungría, ha resonado como un aldabonazo en boca del flamante y nuevo primer ministro, Peter Magyar, cuando anuncia que se propone cerrar los espacios informativos de los medios públicos hasta que dejen de ser «pura propaganda».

Dicho anuncio ha llamado la atención a buen número de observadores y ciudadanos españoles que se han revuelto y mirado hacia el Pirulí en un movimiento reflejo e instintivo. Los informativos, mucho más los productos que denominan «infoentretenimiento», de la RTVE no pasarían el «método Wassermann» en ninguna cadena pública del mundo libre. Si hasta su propio Comité de Informativos, nada sospechoso de pronunciarse contra el conglomerado sanchista, ha puesto por escrito el grito en el cielo ante hechos, comportamientos y manipulaciones intolerables. Y todo ello con muchísimo dinero que se podría dedicar, en efecto, a la sanidad y la educación y no a elevar el ego de Sánchez, Iglesias y demás compañeros mártires. Por cierto, tendría especial interés en conocer cuánto se lleva mensualmente al coleto el ex jefe de Podemos y bajo qué concepto acapara tantos minutos asfixiantes en la radio y la televisión pública.

El grado de condescendencia y pelotilleo al ex coleta por parte de sus «colegas periodistas» (sic) chirría tanto que alguna explicación tendría que dar al que llaman El Cerilla en la enorme «caja tonta» que se come lo que Hacienda nos birla. Por ejemplo, y sin ir más lejos, dentro de poco en la comisión de investigación que el Senado ha abierto exprofeso para tratar de tabular los desmanes a la carta que perpetran a diario los agraciados con las mamandurrias que el flaco López distribuye entre su personal algarabía.

Por una vez, el PP ha hecho bien, aunque tarde, demasiado tarde.

Pero las sesiones senatoriales serán dignas de ver. Por ejemplo, con preguntas a Cintora como esta.

– Cintora, ¿cierto o falso que te llevas mensualmente 60.000 euros del ala, a razón de 3.100 diarios, por ser tan descarado en la objetividad y propinar patadas al sentido común? ¿Lo has aprendido tú solo o te lo enseñaron en la Universidad de Navarra, centro dirigido y gestionado por el Opus Dei?