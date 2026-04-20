Así ‘compra’ el voto el PSOE en el exterior

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Por si algún cándido o irredento de izquierdas cree que el proceso masivo de nacionalizaciones emprendido por el Gobierno a través de la llamada Ley de Memoria tiene como objetivo hacer justicia con los exiliados y sus descendientes, ya pueden ir cayéndose del guindo, porque a Pedro Sánchez la reparación de las víctimas del franquismo y toda esa patulea de lugares comunes le importa una higa. Sánchez va a lo que va: a comprar votos a cambio de convertir en españoles a todos aquellos susceptibles de votar al PSOE. Y, como muestra, el vídeo que hoy publica OKDIARIO y en el que, días antes de las elecciones de julio de 2023, la entonces responsable del PSOE exterior, Pilar Cancela, se desplazó a Argentina para encontrarse con el colectivo de españoles. En la charla, instó a movilizar el voto para el PSOE, recurriendo precisamente al acceso a la nacionalidad «gracias al Gobierno». Y dijo esto: «Más que nunca tenemos que votar, por favor, ganémosle a golpe de voto, movilicémonos todos, y a todos los que podamos, cada voto es imprescindible en este momento, porque ninguno queremos volver a la España negra», enfatizó, en alusión al Partido Popular y Vox.

Y en otro momento, añadió: «Si me preguntas qué les puedes contar a la gente cuando le pidas el voto para nosotros, hay dos argumentos muy potentes: que pueden votar en las mismas condiciones que cualquier ciudadano en España, y esto ha sido gracias a este Gobierno, y que tienen derecho a la adquisición de la nacionalidad, de la cual derivan otros muchos derechos, también gracias a la acción de este Gobierno». Así que a los cándidos e irredentos de izquierda decirles que sigan comprándole la mercancía averiada a este Gobierno, pero que la estrategia del PSOE es una burda maniobra que tiene como fin el pucherazo por la vía de alterar el censo electoral. Más claro, agua.

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