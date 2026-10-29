Si tu comedor se ve frío, esta silla de líneas suaves es justo lo que le falta

Llevas tiempo queriendo renovar el comedor, pero todas las sillas que ves son o demasiado serias o demasiado incómodas o demasiado caras. Tranquilo, porque la Silla Meila de chenilla verde de Kave Home es justo lo que buscas: tiene un diseño de líneas suaves, un tapizado de chenilla muy agradable al tacto y unas patas de madera maciza de fresno que le dan un aire cálido y contemporáneo. Y además la tienes más barata con nuestro cupón exclusivo.

Es ideal para comedores, cocinas o escritorios. ¡Aprovecha y usa el cupón AFFOKDIARIOKAVE para comprarla con un 5% de descuento!

¿Por qué te gustará?

Porque su respaldo continuo envuelve el asiento y te da una postura más cómoda.

Porque la chenilla de la que está hecha genera una sensación acogedora y le da un color verde que alegra cualquier estancia.

Porque las patas de fresno macizo aportan solidez, estabilidad y un toque de calidez.

Porque incluye protectores en las patas y aguanta hasta 130 kg.

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Silla Meila de chenilla verde



Si hay algo que llama la atención de la Silla Meila a primera vista es su silueta. Tiene un diseño de respaldo continuo que dibuja una forma fluida, abrazando el asiento sin sobrecargar el espacio. Es sorprendentemente ligera, pero robusta, con unas medidas de 79 x 57 x 52 cm y un asiento de 46 x 40 cm con un peso total de 7 kg. Moverla es muy fácil, pero más fácil es disfrutarla dado lo cómoda que es. Además, su mantenimiento es tan simple como pasarle un trapo, ¡pero úsala solo en interiores!

Una pieza perfecta para el mobiliario de tu salón, con estilo ideal para todo tipo de decoraciones (hablaremos de esto más a fondo ahora) y con un acabado estable, robusto y duradero. Te va a encantar.

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¿Encaja con el estilo de tu hogar?

Muy probablemente sí, porque tiene un diseño de lo más versátil, aunque hay algunos estilos con los que no encaja del todo. Echa un vistazo a nuestras recomendaciones:

Nórdico: perfecto. La madera de fresno y las formas suaves casan de maravilla con paredes claras, textiles naturales y mucha luz.

La madera de fresno y las formas suaves casan de maravilla con paredes claras, textiles naturales y mucha luz. Contemporáneo: recomendable. El verde de la chenilla y las patas estilizadas dan fuerza a mesas de madera, de mármol o de formas redondeadas.

El verde de la chenilla y las patas estilizadas dan fuerza a mesas de madera, de mármol o de formas redondeadas. Rústico: no mucho. Funciona como pieza cálida entre metal y piedra, pero no es la más coherente si quieres un conjunto puro.

Si quieres llevártela más barata, usa nuestro cupón exclusivo AFFOKDIARIOKAVE y consigue un 5% de descuento, que deja la silla en unos 151,05 €. Y si vas a equipar todo el comedor y tu pedido supera los 700 €, con el cupón DEAL100 te llevas 100 € de descuento. Más fácil, imposible.

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