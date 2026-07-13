Odias fregar los cubiertos y la vajilla, pero lo haces. Aun así, llevas tiempo dándole vueltas a la idea de comprar un lavavajillas para dejar de invertir tiempo en esta tarea, y puedes estar de enhorabuena, porque este Lavavajillas Bosch, con categoría B, 42 dB máximo, varios programas y hasta Wi-Fi, está rebajado 280 € ahora mismo.

Es muy completo, silencioso e ideal para hogares en los que se viva en familia. Además, te sale barato tanto al comprarlo como al usarlo gracias a su eficiencia.

¿Por qué lo recomendamos?

El motor EcoSilence no supera los 42 dB, así que lo puedes poner a cualquier hora.

La tercera bandeja de cubiertos te da más espacio aprovechable.

Puedes ajustar el cesto superior en altura.

Lo puedes controlar desde el móvil, programándolo cuando, como y donde quieras.

Comprar en Worten por ( 859 € ) 579,99 €

Lavavajillas Bosch

El Lavavajillas Bosch es de esos que lo hacen muy bien. Para empezar, tiene un motor muy silencioso con el que casi no notas que está trabajando y que, por otra parte, está diseñado para durar mucho tiempo. De hecho, su cuba interior tiene 10 años de garantía para que no te preocupes por nada. Luego está el espacio interior ya que, aunque tiene unas medidas estándar, exprime al máximo cada mm al añadir una bandeja para cubiertos y permitir regular la altura del cesto superior. Cualquiera de sus programas va genial, sin dejar gotas porque seca bien la vajilla, y además lo puedes programar desde fuera de casa, ya que tiene Wi-Fi y se sincroniza con la app de Bosch para darte facilidades. Desde luego, es comodísimo de usar.

Por eso mismo te lo recomendamos. Si no tienes apenas tiempo para fregar, si pasas muchas horas fuera de casa o si, simplemente, quieres algo que sea eficiente, gaste poco y no moleste, este es tu futuro lavavajillas.

¿Qué dicen las reseñas de este lavavajillas?

Que hace poco ruido, que gasta poca luz y, en definitiva, que es de los mejores lavavajillas que puedes encontrar a ese precio. Aquí te dejamos algunas reseñas de usuarios para comprobarlo:

«Muy buena relación calidad precio. Marca fiable. Espero que dure. Me he decantado por este modelo por la eficiencia energética B comparando con otros de peor calificación y mejor precio.»

«De momento, todo perfecto. Eficiencia y buen diseño.»

«Muy recomendable por su silencio y la sequedad de las vajillas y plásticos.»

Comprar en Worten por ( 859 € ) 579,99 €

Junto al descuento en este lavavajillas, Worten te ofrece la entrega gratuita a domicilio en un día, con instalación incluida y recogida y reciclaje del anterior si lo tienes. Además, te permite financiar la compra en diferentes plazos si lo prefieres.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.

Política comercial okshopping