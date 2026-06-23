Con el calor se suda más, con el sudor hay que lavar más ropa y, con más lavados, hay que poner más la lavadora. Esto, teniendo en cuenta el precio de la luz, hace que la factura energética se dispare. Por eso va siendo hora de mirar una lavadora que te lo ponga fácil para ahorrar tiempo, esfuerzo y dinero, y no hay nada como la Lavadora inteligente LG Serie 700 para ello. Tiene 11 kg de carga, ahorra más que modelos de categoría A, se programa desde el móvil y su IA cuida tu ropa aún más. ¡Ah, y está rebajada a 530 €!

Un modelo para familias numerosas que te puedes llevar todavía más barato gracias a nuestro cupón exclusivo LGOKDIARIO10. ¡Aprovecha!

Por qué te la recomendamos

Consume menos que cualquier lavadora de clase A, y eso se nota.

Tiene un programa que lava en profundidad en solo 39 minutos.

Su IA detecta el tejido y ajusta el movimiento del tambor para cuidar mejor tu ropa.

El motor tiene 30 años de garantía, para que te olvides de problemas.

Comprar en LG por ( 899 € ) 530,10 €

Lavadora inteligente LG Serie 700

No necesitas una lavadora de gama alta para tener tu ropa limpia con todas las comodidades posibles. La mejor prueba de ello es esta Lavadora inteligente LG Serie 700. Nos ha enamorado desde la primera prueba porque no notas que está en marcha gracias a lo silenciosa que es y por sus 11 kg de capacidad, ¡casi puedes hacer dos lavados en uno! Además, como consume tan poco, ahorras mucho en la factura de la luz, y ella sola detecta el tejido para ajustar el programa y no dañarlo. Luego, la puedes programar con el móvil por si estás fuera de casa y cuenta con programas que duran solo 39 minutos, pero dejan las prendas impecables. Es todo lo que se le puede pedir a una lavadora moderna.

Por nuestra experiencia, es una lavadora especialmente atractiva para familias grandes gracias a su capacidad y eficiencia. De hecho, la puedes programar para las franjas de menos consumo eléctrico y ahorrar aún más con ella.

¿Qué dicen las reseñas de esta lavadora?

Más de 1.600 valoraciones con una nota media de 4,7 sobre 5 dan ya una buena idea de la opinión general que hay sobre esta lavadora. Lo que más destacan los usuarios de ella es lo silenciosa que es, lo fácil que se usa y lo poco que gasta:

«Es super silenciosa y muy cómoda, gracias a la App podemos elegir diferentes programas y necesidades en nuestras coladas. Somos 4 en casa y ponemos muchas lavadoras diarias, sobre todo ropa deportiva ¡y tenemos un programa específico para ello!»

«La lavadora es súper silenciosa, la ropa queda limpia y tiene muchas funciones. Todo funcionó a la perfección desde la primera vez.»

«Estoy encantada con ella desde el primer lavado, fácil de utilizar,programas muy prácticas y cabe mucha mucha ropa, lo que antes eran dos lavadoras ahora son una por el mismo tiempo.»

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LG te permite financiar la compra, con instalación y recogida de tu anterior modelo gratis. Además, recuerda que te la podrás llevar por este precio si usas el cupón LGOKDIARIO10. ¡Aprovecha!

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