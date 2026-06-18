500L de aire por segundo sin aspas: el ventilador Dyson Cool AM07 va a ser tu mejor aliado este verano

El calor es el mayor enemigo del verano, pero existen muchas formas de solucionarlo. Si buscas una que sea efectiva, cómoda y gaste poca luz, la tienes aquí mismo: el Ventilador de torre Dyson Cool AM07. Un modelo con diseño futurista sin aspas visibles que climatiza estancias grandes, que puedes programar con su mando a distancia y que apenas hace ruido. Es de lo mejorcito en su segmento, y ahora lo tienes rebajado más de 100 €.

Un ventilador de torre ideal para habitaciones, salitas, salones y cualquier parte del hogar. Especialmente recomendable si tienes mascotas o niños gracias a su diseño sin aspas.

Por qué lo recomendamos

Emite hasta 500 litros de aire por segundo, generando un flujo de aire enorme e ideal para habitaciones grandes.

No tiene aspas visibles, así que es segurísimo y también muy fácil de limpiar.

Cuenta con 10 modos de potencia de aire y un mando a distancia imantado para que no tengas que moverte.

Su modo silencioso te permite tenerlo toda la noche puesto sin que te moleste.

Ventilador de torre Dyson Cool AM07

El secreto del Ventilador de torre Dyson Cool AM07 está en su tecnología. Lo que más nos ha sorprendido de este modelo es el enorme caudal de aire que emite, y eso se debe a la tecnología Air Multiplier, que genera un chorro continuo y uniforme de hasta 500 litros por segundo que reparte por casi toda la estancia con su oscilación de 70 grados. Además, puedes elegir fácilmente entre 10 velocidades o su modo silencioso y, con el mando a distancia, programarlo de 15 minutos a 9 horas sin moverte del sofá, o de la cama. Va genial para el dormitorio porque hace muy poco ruido y, como no tiene aspas, no tienes que preocuparte de que los peques metan la mano en él.

Nos tiene encandilados, por eso lo recomendamos sobre todo en hogares grandes, aunque también va bien en hogares pequeños. Sea cual sea tu caso, es uno de los mejores ventiladores que puedes encontrar.

¿Qué opinan los usuarios de este ventilador?

Lo primero que muchos dejan claro es que esto es un ventilador, así que mueve el aire en lugar de enfriar. Dicho esto, lo que más les gusta es que no hace ruido y no tiene aspas, además de su enorme flujo de aire. Por aquí te dejamos varias reseñas reales de usuarios:

«Supera todas mis expectativas. Es silencioso, refresca el ambiente sin agobiar. Estéticamente merece un 10 por originalidad, diseño y sencillez.»

«Lo compré hace 3 años y lo he usado todas las noches desde entonces, ¡tanto en verano como en invierno!»

«Si buscas un ventilador que no haga zumbidos ni traqueteos molestos, este es el ideal. Estoy muy satisfecho. No pensé que la configuración 2 fuera suficiente para funcionar bien en mi ático.»

Son más de 100 € de descuento y, además, si lo compras ahora, la tienda de Dyson te ofrece la posibilidad de financiar la compra en 3 plazos, con envío en un plazo máximo de 72 horas y un descuento adicional del 5% en otros productos si te apuntas a su newsletter. ¿Vas a aprovechar?

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