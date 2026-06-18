30 años de garantía, programa de 30 minutos, lavados a vapor y descuentazo: esta lavadora LG te va a enamorar
La LG Serie 100 es elegante, práctica, intuitiva y muy eficiente. Ahora te la puedes llevar a casa por 163 € menos con nuestro cupón especial.
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La lavadora es algo que no puede faltar en casa. Si la tuya se ha averiado o simplemente estás buscando un nuevo modelo, quizá deberías echar un vistazo a la Lavadora LG Serie 100. Este modelo tiene 9 kg de carga, motor con garantía de 30 años, es utrasilencioso y además lo puedes programar desde el móvil. Es una recomendación obligatoria, y más aún con el cupón LGOKDIARIO10 que tenemos en exclusiva, ya que te rebaja aún más su precio.
Es la lavadora que toda familia necesita. Práctica, muy intuitiva, totalmente programable y robustísima. Te va a encantar.
¿Por qué la recomendamos?
- Porque su motor tiene 30 años de garantía, así que vas a estar muy tranquilo.
- Porque usa el sistema 6 Motion, que adapta el movimiento del tambor a cada tejido para mejorar resultados.
- Porque su función de vapor elimina ácaros y te ahorra tiempo planchando.
- Porque cuenta con conectividad WiFi para programarla cuando y como quieras, y trae programa de 30 minutos.
Lavadora LG Serie 100
Una lavadora puede ser muchas cosas, pero sobre todo debe ser fácil de usar, duradera, eficiente y silenciosa. La Lavadora LG Serie 100 cumple con todo esto. Para empezar, la puedes programar desde el móvil estés donde estés gracias a su conectividad WiFi, tiene un montón de programas para todo tipo de tejidos, funciones a vapor que desinfectan a la vez que reducen las arrugas y hasta un programa rápido que dura solo 30 minutos y va genial cuando tienes prisa. Cumple con todo lo indispensable, pero va más allá al ser también integrable o incluso avisar directamente al servicio técnico con solo acercarle tu móvil en caso de avería. Parece un modelo sacado del futuro por lo bien que va y todo lo que hace.
De hecho, tiene 9 kg de carga que deja impecable elijas el programa que elijas. Si vives en familia y sois muchos en casa, te va a hacer la vida mucho más fácil.
¿Tienes buenas reseñas esta lavadora?
Pues sí. Los usuarios están más que satisfechos con ella porque es muy silenciosa, tiene un diseño fino y elegante y, sobre todo, deja la ropa impecable. Aquí puedes ver algunas reseñas:
- » La hemos usado y que decir, muy silenciosa, perfecta para usar en las noches, y la ropa, sale perfecta.»
- «Es muy fácil de usar, con un panel de control intuitivo que simplifica la selección de ciclos. Desde prendas delicadas hasta lavados intensos, cuenta con una gran variedad de programas personalizables.»
- «Máquina silenciosa incluso a máxima velocidad. Fácil de usar y con un programa corto de 40 grados. Una máquina de la misma marca me duró 8 años, así que cruzo los dedos..»
Además de esta rebaja, LG tiene varias modalidades de financiación, servicio de envío a domicilio gratis e instalación con recogida de la anterior lavadora gratis. Si quieres llevártela a este precio ultrarreducido, recuerda usar el cupón LGOKDIARIO10 y tendrás un descuento del 10% adicional.
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