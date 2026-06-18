30 años de garantía, programa de 30 minutos, lavados a vapor y descuentazo: esta lavadora LG te va a enamorar

La lavadora es algo que no puede faltar en casa. Si la tuya se ha averiado o simplemente estás buscando un nuevo modelo, quizá deberías echar un vistazo a la Lavadora LG Serie 100. Este modelo tiene 9 kg de carga, motor con garantía de 30 años, es utrasilencioso y además lo puedes programar desde el móvil. Es una recomendación obligatoria, y más aún con el cupón LGOKDIARIO10 que tenemos en exclusiva, ya que te rebaja aún más su precio.

Es la lavadora que toda familia necesita. Práctica, muy intuitiva, totalmente programable y robustísima. Te va a encantar.

¿Por qué la recomendamos?

Porque su motor tiene 30 años de garantía, así que vas a estar muy tranquilo.

Porque usa el sistema 6 Motion, que adapta el movimiento del tambor a cada tejido para mejorar resultados.

Porque su función de vapor elimina ácaros y te ahorra tiempo planchando.

Porque cuenta con conectividad WiFi para programarla cuando y como quieras, y trae programa de 30 minutos.

Lavadora LG Serie 100

Una lavadora puede ser muchas cosas, pero sobre todo debe ser fácil de usar, duradera, eficiente y silenciosa. La Lavadora LG Serie 100 cumple con todo esto. Para empezar, la puedes programar desde el móvil estés donde estés gracias a su conectividad WiFi, tiene un montón de programas para todo tipo de tejidos, funciones a vapor que desinfectan a la vez que reducen las arrugas y hasta un programa rápido que dura solo 30 minutos y va genial cuando tienes prisa. Cumple con todo lo indispensable, pero va más allá al ser también integrable o incluso avisar directamente al servicio técnico con solo acercarle tu móvil en caso de avería. Parece un modelo sacado del futuro por lo bien que va y todo lo que hace.

De hecho, tiene 9 kg de carga que deja impecable elijas el programa que elijas. Si vives en familia y sois muchos en casa, te va a hacer la vida mucho más fácil.

¿Tienes buenas reseñas esta lavadora?

Pues sí. Los usuarios están más que satisfechos con ella porque es muy silenciosa, tiene un diseño fino y elegante y, sobre todo, deja la ropa impecable. Aquí puedes ver algunas reseñas:

» La hemos usado y que decir, muy silenciosa, perfecta para usar en las noches, y la ropa, sale perfecta.»

«Es muy fácil de usar, con un panel de control intuitivo que simplifica la selección de ciclos. Desde prendas delicadas hasta lavados intensos, cuenta con una gran variedad de programas personalizables.»

«Máquina silenciosa incluso a máxima velocidad. Fácil de usar y con un programa corto de 40 grados. Una máquina de la misma marca me duró 8 años, así que cruzo los dedos..»

Además de esta rebaja, LG tiene varias modalidades de financiación, servicio de envío a domicilio gratis e instalación con recogida de la anterior lavadora gratis. Si quieres llevártela a este precio ultrarreducido, recuerda usar el cupón LGOKDIARIO10 y tendrás un descuento del 10% adicional.

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