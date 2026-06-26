Las cinco mejores piscinas de la Comunidad de Madrid este verano

Cuando las temperaturas comienzan a superar los 35 grados, encontrar un lugar donde refrescarse se convierte en una prioridad. Aunque las playas quedan a cientos de kilómetros, la Comunidad de Madrid cuenta con una amplia red de piscinas al aire libre que cada verano reciben a miles de personas en busca de agua, sombra y un respiro frente al calor. Algunas destacan por su tamaño, otras por el entorno natural que las rodea y otras por la calidad de sus instalaciones.

Estas son cinco de las mejores piscinas de la Comunidad de Madrid para pasar una jornada completa de ocio.

«Piscinas de Riosequillo», naturaleza en plena Sierra Norte

Si existe una piscina que aparece de forma recurrente entre las recomendaciones veraniegas, esa es la de «Riosequillo», situada en Buitrago del Lozoya. Se trata de uno de los complejos recreativos más grandes de la región y uno de los más apreciados por quienes buscan combinar baño y naturaleza.

La enorme lámina de agua, las extensas zonas de césped y las vistas al embalse crean un ambiente especialmente agradable durante los meses de verano. Además, el recinto dispone de áreas deportivas, merenderos y espacios infantiles que permiten disfrutar de una jornada completa.

«Piscinas de Puerta de Hierro», un clásico de la capital

Las «Piscinas de Puerta de Hierro» continúan siendo una de las opciones favoritas para quienes prefieren no alejarse demasiado de Madrid. El complejo destaca por sus grandes dimensiones y por ofrecer varias piscinas adaptadas a diferentes edades.

Las amplias praderas permiten instalarse cómodamente durante todo el día, mientras que la buena conexión mediante transporte público facilita el acceso desde distintos puntos de la ciudad.

«Piscinas de San Vicente de Paúl», un oasis urbano

Ubicadas en pleno Madrid, las «Piscinas de San Vicente de Paúl» representan una excelente opción para quienes desean refrescarse sin realizar grandes desplazamientos.

Sus instalaciones combinan piscinas de diferentes profundidades, amplias zonas de descanso y un ambiente especialmente familiar. Además, el mantenimiento del recinto y la calidad de los servicios hacen que sea una de las piscinas urbanas mejor valoradas.

Para muchos madrileños, constituye una solución perfecta durante las olas de calor y una de las mejores piscinas de la Comunidad de Madrid por su accesibilidad.

«Piscinas de Canal de Isabel II», deporte y verano

Las instalaciones deportivas del «Canal de Isabel II» también cuentan con una de las piscinas más conocidas de la capital. Aunque el complejo mantiene una fuerte orientación deportiva, durante el verano se convierte en un espacio muy frecuentado por quienes buscan pasar unas horas al aire libre.

La combinación de piscina, césped y zonas deportivas resulta especialmente atractiva para familias y grupos de amigos que desean alternar el baño con otras actividades.

«Piscinas de Las Berceas», baño entre montañas

Aunque técnicamente pertenecen al municipio de Cercedilla, las «Piscinas Naturales de Las Berceas» ofrecen una experiencia completamente diferente al resto de complejos de la región.

Situadas en plena Sierra de Guadarrama y rodeadas de pinares, permiten disfrutar de un entorno privilegiado donde el paisaje adquiere tanto protagonismo como el propio baño.

Las piscinas se alimentan con agua de montaña y constituyen una de las escapadas veraniegas más populares de la Comunidad de Madrid. Su entorno natural las convierte en una referencia imprescindible dentro de las mejores piscinas de la Comunidad de Madrid.

El mejor plan para escapar del calor

Las mejores piscinas de la Comunidad de Madrid demuestran que no hace falta salir de la región para disfrutar del verano. «Riosequillo», «Puerta de Hierro», «San Vicente de Paúl», «Canal de Isabel II» y «Las Berceas» ofrecen alternativas muy diferentes, pero comparten un mismo objetivo: proporcionar un refugio frente al calor.

Ya sea buscando tranquilidad en plena naturaleza o una piscina cercana al centro de la ciudad, estas cinco opciones se sitúan entre las más recomendables para disfrutar de una jornada refrescante.

Con instalaciones cuidadas, amplias zonas verdes y espacios adaptados para todas las edades, estas piscinas vuelven a convertirse en algunos de los destinos favoritos de quienes quieren aprovechar el verano sin abandonar la Comunidad de Madrid.

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