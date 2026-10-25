100.000 m2, atracciones y food trucks a partir del 14 de noviembre: se confirma la fecha de apertura del parque de Navidad más grande de España

Mágicas Navidades volverá a ocupar el Recinto Ferial de Torrejón de Ardoz a partir del 14 de noviembre. El parque, gestionado por la empresa Productores de Sonrisas, se extiende sobre unos 100.000 metros cuadrados y permanecerá abierto hasta el 10 de enero. Según la organización, el evento recibe cada año más de un millón de visitantes.

La edición de este año combina espacios ya conocidos por el público habitual con nuevas propuestas. La principal novedad es El Viaje de Noel, un domo en el que imagen, luz y sonido envuelven al espectador en 360 grados. Entre los atractivos destaca también la Casa de la Navidad de Coca-Cola, un recorrido para familias que culmina con el encuentro con Papá Noel o los Reyes Magos, a quienes los niños pueden entregar sus cartas.

La Puerta Mágica, eje del recinto

La Puerta Mágica sigue siendo el elemento central del parque. Su fachada, de 1.000 metros cuadrados, sirve de escenario cada día para El Elfo travieso, un musical con voces en directo que mezcla videomapping y artistas sobre el escenario. Frente a esa misma fachada se celebra al final de cada jornada Rocking Christmas, un espectáculo de fuegos artificiales, luces y música rock con el que el parque despide a los visitantes.

Esculturas de hielo y patinaje sobre un lago

El Ice Festival alcanza su quinta edición con el título Titanes del Mar. Escultores procedentes de distintos países tallarán grandes bloques de hielo para recrear el fondo marino. Entre las piezas previstas figuran una ballena jorobada de 16 metros, un kraken abrazado a un trono helado, un tiburón blanco a tamaño real y una figura de Neptuno emergiendo de las profundidades. Se trata de una exposición efímera, ligada a la duración del propio material.

Junto a ella funcionará la pista de hielo instalada sobre un lago, que los organizadores describen como la única de este tipo en España. Tiene más de 1.000 metros cuadrados, ha sido diseñada por el patinador Javier Fernández y acogerá exhibiciones de patinaje artístico a cargo de profesionales.

Luces, belén y oferta gastronómica

El recorrido incluye Linternas de Asia, un sendero de más de un kilómetro iluminado con grandes figuras de animales, flores y criaturas fantásticas. El Camino de Belén, por su parte, recrea a tamaño real distintas escenas de la Navidad.

Para comer, el parque cuenta con seis zonas de restauración. La más amplia es Bierhaus, un espacio cubierto con cocina alemana y actuaciones en directo, al que se suman puestos de comida callejera, foodtrucks, dulces y bebidas calientes. El Mercado de Navidad ofrece artesanía, decoración y artículos de regalo.

Cómo llegar a Mágicas Navidades de Torrejón

El recinto se encuentra a 100 metros de la estación de Cercanías de Torrejón de Ardoz y dispone de cuatro aparcamientos y seis accesos. Los horarios y precios de esta edición no se han detallado todavía en la información difundida. Como referencia, la edición anterior abrió del 14 de noviembre al 6 de enero, de 16:00 a 23:00 horas, con cierre a medianoche los viernes y sábados.